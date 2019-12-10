棄嬰竟是電腦天才！「垃圾桶寶寶」15歲開公司...30歲身價18.9億

▲從小被戲稱為「垃圾桶寶寶」的菲格斯，現在已是身價近19億元的通訊公司創辦人。（圖／翻攝自YouTube／Figgers Wireless）

實習記者賴韻如／綜合報導

今年30歲的弗雷迪·菲格斯（Freddie Figgers）是一位非常成功的企業家，身價約6200萬美元（約新台幣18.9億元）。成功的菲格斯背後卻有一個不為人知的秘密，他曾經是一個剛出生沒多久就被遺棄在垃圾桶旁的嬰兒，從小被同儕戲稱是「垃圾桶寶寶」（dumpster baby）。

據Daily Commercial報導，1989年有路人在垃圾桶旁發現被遺棄的菲格斯便趕緊報警，還是嬰兒的菲格斯隨後因輕傷住院2天，接著便被安置在一個寄養家庭中。暫時收留菲格斯的納森（Nathan）和貝蒂．菲格斯（Betty Figgers）夫婦當時已經有一個女兒，但2人在和菲格斯相處不久後，便決定要收養他。

▲菲格斯被遺棄在垃圾桶旁，因身上有傷住院2天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

現年30歲的菲格斯表示，還記得小學時，其他同學得知他是在垃圾桶旁邊撿來的小孩後，都會欺負他並稱他為「垃圾桶寶寶」。他說，「因為是鄉下地方，所以只要發生什麼事，幾乎整個地區的人都會知道，我的養父養母之後告訴我事情的真相，不得不說，小時候我覺得自己非常丟臉。」

就在菲格斯9歲時出現了一個轉折點，當時在佛羅里達州立大學擔任維修工人的父親，在一間二手店花了25美元買了一台壞掉的麥金塔（Macintosh）電腦回家，接著便將其放在桌上想讓他修理。菲格斯說，「當時父親認為一台電腦可以讓我少找點麻煩，沒想到事實證明，他是對的。」

菲格斯將這台電腦拆開後又重新組裝了好幾次，接著在一台舊收音機裡找到某些組件，發現竟可以讓電腦重新接上電，他說，「這台電腦也完全激發了我對科技的興趣。」

▲父親帶回家的電腦激發了菲格斯對科技的興趣。（圖／翻攝自YouTube／Figgers Wireless）



菲格斯表示，他在13歲那年就已經被昆西市政府聘請來維修電腦，15歲時，便創立了自己的第一家公司「菲格斯電腦公司」（Figgers Computers）。他說，「我不會向所有人推薦我這條路，因為也許只適合我，在我17歲那年，我就有150個需要建立網站和儲存空間的客戶。」

對菲格斯來說，最大的突破就是在2012年，也就是他23歲時，他以220萬美元（約新台幣6705萬元）的價格將GPS追蹤器軟體賣給了堪薩斯州一間公司。菲格斯說，「當時父親罹患阿茲海默症，經常走失，於是我發明了一種裝置，可以插入他的鞋子裡，讓我能夠追蹤他，並透過鞋子與他交談。」

▲菲格斯發明智慧鞋以防父親走失。（圖／翻攝自YouTube／Figgers Wireless）



菲格斯的父親於2014年去世，但這項「智慧鞋」（smart shoe）技術卻讓菲格斯賺進大筆鈔票，並創立了菲格斯通訊公司（Figgers Communications）。菲格斯說，「看著父親漸漸衰弱真的非常難過，我一直都非常感謝他和母親，是他們教導我不要讓環境來決定我的身分。」

據悉，菲格斯現在居住在佛羅里達州帕克蘭市（Parkland），是私人無線網路公司Figgers Wireless的創辦人，他於2017年被評估身價超過6200萬美元（約新台幣18.9億元）。