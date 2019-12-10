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原本下山要求婚...車卡山路叫拖吊「5千變1萬4」　怒向消保官投訴

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▲▼宜蘭太平山拖吊爆糾紛，溫女（下圖左）投訴業者漫天開價5千變1.4萬元。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲宜蘭太平山拖吊爆糾紛，溫女（下圖左）投訴業者漫天開價5千變1.4萬元。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

求婚變調曲！車卡太平山森林遊樂區，業者漫天開價5千變1.4萬。一對愛侶與雙方家長9日上太平山遊玩，原定下山時要上演求婚記，但車卡在翠峰湖山路，業者說拖吊費5千，但下山後變1.4萬才肯放車，縣府消保官王雅琳指出，將調查業者拖吊費是否逾越行情。媒體記者電話詢問，業者回應「是消費者捏造，且公司不接受採訪」就掛電話。

▲▼宜蘭太平山拖吊爆糾紛，溫女（下圖左）投訴業者漫天開價5千變1.4萬元。（圖／記者游芳男攝，下同）

住高雄的溫姓女子10日向宜蘭消保官王雅琳投訴說，9日要幫兒子求婚，與女方親家共2車一起出遊太平山森林遊樂區，原計畫在下山到鳩之澤溫泉區舉行浪漫求婚記。

結果，女方的車竟在翠峰湖山路故障發不動，附近熱心民眾幫忙叫拖吊車，業者趕到後表示拖吊一次只要約5千元，但一行人下到大同英士村附近省道時，業者漫天喊價、改口要1萬4700元才肯放車。

溫女強調，業者分明是「敲竹槓」，他們不滿有報警，但也沒有用，付了1.4萬元拖吊費業者才放車，投訴是希望不要再有人受害。

宜蘭消保官王雅琳表示，拖吊費是屬契約自由原則，消費者與業者講好就行，但業者不能隨意漫天喊價，應符合市場行情，會再找業者來釐清過程，以了解拖吊費的開價是否對消費者明顯不公平。另，非有書面才算契約成立，口頭上也能成立契約，她是建議民眾能夠錄音存證，確定價格，這樣才能自保。

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