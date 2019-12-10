臉書貼文控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班　男涉誣告罪遭訴

▲宜蘭林姓男子臉書指控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班等…。（圖／擷取自林姓男子臉書）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭50歲林姓男子在個人臉書上指控宜蘭消防局長徐松奕，涉嫌收賄更改同仁考績、蹺班回家、對基層吝嗇且好大喜功等，林男更向宜縣府民意信箱檢舉，徐松奕不滿被黑，為維護清白提告，林男涉及誣告被宜蘭地檢起訴。

起訴書指出，林男在臉書指控宜蘭消防局長徐松奕「上班時間跑回家，浪費公帑，毫不遮掩，官大學問大，欺善怕惡，兩面手法。」、「這都屬於貪汙，我決定不考慮人情世故和朋友，把之前送茶、送酒，正式檢舉宜蘭縣政府政風處，查察徐松奕收受賄賂更改考績一事送辦」及「基層隊員做事不如送禮，要考績沒什麼困難，只要會當奴才」等語。林男也以相同內容向宜縣府民意信箱檢舉。

偵查時，林男否認誣告，辯稱是在2018年1月15日晚間7時許，他到某消防分隊泡茶聊天，有吳姓隊員跟他說考績乙等，想送3斤茶葉，叫局長幫忙把考績改甲，因考績甲跟乙有半個月薪水的差距，送3斤茶葉算划算，他被問到有無熟識賣茶葉業者。

林建宏堅稱所言都是事實，因他後叫友人送茶葉到消防分隊，這名消防員就走到外面用Line聯絡徐松奕問在不在家，後來就開車出去，約10分鐘就返回分隊，他問這名消防員茶葉送去了嗎？消防員回他說送去了。

當時他記錄下這名消防員送茶時間、地點， 後在臉書發表這件事，事後他問該消防隊員，考績是甲或乙，結果還是乙，因為其他人是找議員關說。

檢方偵結，因吳姓消防隊員在政風處訪談紀錄裡說明，他跟局長是20幾年的同事，有時候自己種的菜也會送給局長，送茶絕不是為了考績，且當時考績也還未公布，根本不知道自己考績被打乙。

檢方依照林建宏臉書、縣長信箱檢舉內容與政風處訪談紀錄，以誣告罪起訴林男。

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