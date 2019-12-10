　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書貼文控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班　男涉誣告罪遭訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲宜蘭林姓男子臉書指控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班等…。（圖／擷取自林姓男子臉書）

▲宜蘭林姓男子臉書指控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班等…。（圖／擷取自林姓男子臉書）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭50歲林姓男子在個人臉書上指控宜蘭消防局長徐松奕，涉嫌收賄更改同仁考績、蹺班回家、對基層吝嗇且好大喜功等，林男更向宜縣府民意信箱檢舉，徐松奕不滿被黑，為維護清白提告，林男涉及誣告被宜蘭地檢起訴。

起訴書指出，林男在臉書指控宜蘭消防局長徐松奕「上班時間跑回家，浪費公帑，毫不遮掩，官大學問大，欺善怕惡，兩面手法。」、「這都屬於貪汙，我決定不考慮人情世故和朋友，把之前送茶、送酒，正式檢舉宜蘭縣政府政風處，查察徐松奕收受賄賂更改考績一事送辦」及「基層隊員做事不如送禮，要考績沒什麼困難，只要會當奴才」等語。林男也以相同內容向宜縣府民意信箱檢舉。

偵查時，林男否認誣告，辯稱是在2018年1月15日晚間7時許，他到某消防分隊泡茶聊天，有吳姓隊員跟他說考績乙等，想送3斤茶葉，叫局長幫忙把考績改甲，因考績甲跟乙有半個月薪水的差距，送3斤茶葉算划算，他被問到有無熟識賣茶葉業者。

林建宏堅稱所言都是事實，因他後叫友人送茶葉到消防分隊，這名消防員就走到外面用Line聯絡徐松奕問在不在家，後來就開車出去，約10分鐘就返回分隊，他問這名消防員茶葉送去了嗎？消防員回他說送去了。

當時他記錄下這名消防員送茶時間、地點， 後在臉書發表這件事，事後他問該消防隊員，考績是甲或乙，結果還是乙，因為其他人是找議員關說。

檢方偵結，因吳姓消防隊員在政風處訪談紀錄裡說明，他跟局長是20幾年的同事，有時候自己種的菜也會送給局長，送茶絕不是為了考績，且當時考績也還未公布，根本不知道自己考績被打乙。

檢方依照林建宏臉書、縣長信箱檢舉內容與政風處訪談紀錄，以誣告罪起訴林男。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►南方澳知名米糕店廚餘倒漁港！媽祖面前暗夜鬼祟...缺德惡行全入鏡PO網

►單親媽宜蘭賣烤地瓜被掃光！感動「讓我不孤單」　小五兒立志當警察守護她

►寒風中11歲男童陪媽賣烤地瓜　騎樓「借光夜讀」：我要當警察保護媽

ET快訊
包廂內按摩小兄弟...她見男客軟腳冷諷「沒感覺」再曝會館潛規
《長江七號》惡霸小胖11年後大變身！美少女近照曝…網見驚人落
甜喊「95加滿，跳停」拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

碩士師氣女學生告性騷　「師生戀」紙條貼滿學校外牆報復

臉書貼文控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班　男涉誣告罪遭訴

包廂內按摩小兄弟...她見男客「一度軟腳」冷諷：沒感覺！再曝會館潛規則

男子持槍強盜摩鐵2萬餘元　桃警隔日查獲「贓款只剩5千」

新竹虐貓閻王遭私刑！畫面曝光　纏厚重紗布現身：感受痛苦

三寶無極限！停車打N檔未拉煞車　「滑行350公尺」撞車還報案：我車被偷…

賓士C300半夜直衝掉進台中梅川　駕駛：我外地來的不熟路況

他到摩鐵不休息！持槍搶櫃檯得手2萬元　不到1天就被逮

快訊／台七線桃園羅浮卡車翻覆！　砂石散落一地　

釣客闖廢棄工寮小解…視線沿著尿跡「發現白骨」！警：是失蹤3個月的海巡中尉

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

碩士師氣女學生告性騷　「師生戀」紙條貼滿學校外牆報復

臉書貼文控宜蘭消防局長收賄改考績、蹺班　男涉誣告罪遭訴

包廂內按摩小兄弟...她見男客「一度軟腳」冷諷：沒感覺！再曝會館潛規則

男子持槍強盜摩鐵2萬餘元　桃警隔日查獲「贓款只剩5千」

新竹虐貓閻王遭私刑！畫面曝光　纏厚重紗布現身：感受痛苦

三寶無極限！停車打N檔未拉煞車　「滑行350公尺」撞車還報案：我車被偷…

賓士C300半夜直衝掉進台中梅川　駕駛：我外地來的不熟路況

他到摩鐵不休息！持槍搶櫃檯得手2萬元　不到1天就被逮

快訊／台七線桃園羅浮卡車翻覆！　砂石散落一地　

釣客闖廢棄工寮小解…視線沿著尿跡「發現白骨」！警：是失蹤3個月的海巡中尉

2020年超強「愛情運」3星座　專家：第3名能「開花結果」！

抓到了！北都有線電視少報4萬戶　實際達9萬7856台北市最大

我們是「惡意色情散播」的受害者還是加害者？

碩士師氣女學生告性騷　「師生戀」紙條貼滿學校外牆報復

史嘉蕾喬韓森失婚低潮接《婚姻故事》　「高潮口角戲」2天拍30次：逼到痛苦極限

Skoda Scala年底車展「初體驗」　更有虛擬偶像搭配車模實境秀

曼谷BTS淺綠色線全新4車站啟用　即日起免費搭到明年1月2日

iPhone 續航力再攀升？韓廠ITM傳為新iPhone 提供保護電路模組　電池容量可提升

「幽門螺旋桿菌」不治療...他5年後「胃癌三期」超後悔　醫曝危險因子

建國科大爆「電子所論文寫符咒、紫水晶」　教育部要求先暫停招生

社會熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

1票落選提告反倒贏2票　法官判國民黨籍村長當選無效

國一北上火燒車　回堵17公里

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

耕莘專校離奇性侵　色男指伸兄弟女友褲內

即／北市公車右轉撞行人！女慘被捲入車底　送醫搶救

外送員怒按喇叭　賓士三寶火大嗆：你逆向

國道追撞！運將拋飛目睹妻女燒成焦屍

5大學生夜衝0度武嶺！機車故障凍僵　

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

更多熱門

相關新聞

3D行動電影車　走入宜蘭偏鄉校園

3D行動電影車　走入宜蘭偏鄉校園

「變形金剛」3D電影車！宜縣府與美力台灣電影團隊合作舉辦「3D行動電影車校園巡迴場」，將於12月5日至12月19日到南澳、大同等偏鄉小學放映多部3D電影，藉以鼓勵孩子汲取影片中環境、生態、生命教育的知識，加深學習印象，並透過影像故事及情感，培育偏鄉學童認識台灣、也能深刻感受這塊土地的溫度。

宜蘭東門夜市耶誕不夜城　眾多優惠享不完

宜蘭東門夜市耶誕不夜城　眾多優惠享不完

南方澳知名米糕店　媽祖面前廚餘倒漁港

南方澳知名米糕店　媽祖面前廚餘倒漁港

女騎士上國道騎了18公里　紅斑馬攔獲開罰

女騎士上國道騎了18公里　紅斑馬攔獲開罰

宜蘭地熱秘境「天狗溪噴泉」噴發

宜蘭地熱秘境「天狗溪噴泉」噴發

關鍵字：

宜蘭消防局長徐松奕誣告

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面