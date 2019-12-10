烏克蘭學校起火釀4死11失蹤　總統嘆：可能還有更多受害者

▲奧德薩中部的一所學校發生火災。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

烏克蘭南部港灣都市奧德薩（Odessa）的一所學校在上週發生大火，已導致學生4人死亡、11人失蹤、30人受傷，雖有檢查過所有沒被燒毀的教室，但仍有失蹤人員尚未尋獲，烏克蘭總統佛拉迪米爾.澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前也在臉書上表示，「我不想欺騙任何人，可能還有更多的受害者。」

據《法蘭西24》（France24）報導，奧德薩中部一所學校在上週發生大火，一名16歲女學生當場被炸死。雖然到隔天早晨，火勢就被撲滅了，但6層樓的牆壁幾乎都被大火毀壞。

41歲的佛拉迪米爾.澤倫斯基表示，「我們每天都在為他們祈禱。我們知道醫生正在盡一切可能挽救他們。」當局已對這場大火展開進一步的調查，希望能釐清起火原因。

佛拉迪米爾.澤倫斯基日前也在臉書上寫道，「我們都希望這14名失蹤者能平安無事，但我不想欺騙任何人，很有可能會有更多受害者。」

據《新華社》報導，這場火災截至目前仍有11人失蹤，4人死亡，另外還有30人受傷，其中有18人仍在醫院。國家緊急事務部奧德薩地區分局副局長亞歷山大.克里茨基（Alexander Kritsky）表示，「所有尚未被大火摧毀的教室都已經檢查過了，但沒有發現任何人。」