感謝有您！民眾熱捐42台「12導程心電圖機」　彰消救回36命

▲彰化消防局42輛一線救護車配置「12導程心電圖機」。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

謝婦因胸痛身體不適撥打119求救，消防員火速以民眾捐贈的「12導程心電圖機」，迅速判斷為急性心肌梗塞，將她從鬼門關救回，謝婦也捐了1台感念，沒想到又救了另一民眾，消息一出，掀起彰化縣縣民一股捐贈「12導程心電圖機」的熱潮，如今42輛一級救護車全都配置心電圖機，更及時搶救了36名心肌梗塞病患。

消防局指出，為能幫助更多類似的患者，在謝婦慷慨捐贈和美分隊1台25萬元「2導程心電圖機」1，該機器在配置短短2個月之後，發揮作用再度救活1人，全縣原本只配置2台，短短8個月的時間， 增加了40台，今年12月起全縣各消防隊救護車都配置1台，共計42台，為全國第一個所有救護車全面配置「12導程心電圖機」的縣市，更難能可貴的是，這些機器全都來自民間捐贈，顯示出彰化縣民的熱心公益以及對生命的重視。

▲彰化消防局42輛一線救護車配置「12導程心電圖機」。（圖／彰化縣消防局提供）

據彰化縣消防局統計，從1月至11月，用「12導程心電圖機」，已經執行192人次嚴重胸痛患者院前心電圖檢查，總計搶救36位心肌梗塞病患，其中更有13名患者進心導管室接受手術後康復出院，短短10個月的執行就有如此成績，連醫院急診室醫師都說讚。

彰基急診部部長林晏任也表示，這是一項讓縣民非常有感的好政策，就像9月間社頭分隊首度使用12導程心電圖機就成功搶救1名鄉親的案例，社頭鄉親得知紛紛表示感謝消防局及各醫院守護社頭鄉親的健康。

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