主動偵訊賣淫案！新加坡警上銬2女逼按摩口愛　對牆噴射成鐵證

▲新加坡警察濫用職權，猥褻賣淫女子。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

新加坡裕廊（Jurong）39歲員警李思傑（Lee Sze Chiat）2017年12月逮捕兩名賣淫女子，但卻在偵訊室對她們性騷擾，要求她們為他性服務。如今新加坡法院判決結果出爐，李思傑將入獄一年，並接受鞭刑一下。

綜合外媒報導，當時李思傑並未值勤，但聽聞逮捕兩名賣淫女子後，主動要求參與調查。他先將一名女子帶入偵訊室，詢問個人資料及發布的性服務訊息後，藉口要女子為他按摩，女子拒絕，李思傑便把門鎖上，強調偵訊室沒有監視器，強壓女子按摩，又伸手脫女子衣服襲胸，接著拉住女子的手往自己褲檔摸，暗示要她性服務。

第二名女子同樣被帶入偵訊室，女子不敢違抗警察，便按照李思傑要求，為他手淫及口交，最後李思傑當著女子的面，對著偵訊室的牆壁高潮，再自己拿紙巾擦拭。直到5天後，其中一名女子回到警局，才趁機找其他刑警投訴，警方調查發現真有其事，建議女子報警處理。

▲女子雙手被上銬無法反抗。（示意圖／取自Pixabay）

報導指出，當時兩名女子雙手皆被上銬，無法強力反抗，只能被迫接受李思傑按摩、口交、摟腰、襲胸等性騷擾。警方最後依侮辱女性、猥褻、違返員警部隊法令等罪名拘捕李思傑，並稱此為「類似案件中最惡劣的一起」。

經過將近2年的調查，新加坡法院審判結果日前出爐，李思傑濫用職權，但念在他事後有悔過之心，且之前辦案認真有功，判處入獄一年及鞭刑一下。

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