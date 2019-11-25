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泰女來台找導遊男友竟「兼差賣淫」　遭逮哭求警：別告訴他

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▲▼泰國賣淫女子哭求員警不要告訴男友。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲泰國賣淫女子哭求員警不要告訴男友。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

一名泰國籍女子瑟玟（音譯）來台遊玩，並且與台灣籍導遊男友見面，不料瑟玟透過友人介紹認識台灣雞頭，在論壇上PO出賣淫訊息，標榜「全套服務」每次2千元30分鐘，警方將她逮捕時，懷疑常共同出入的一名男子是雞頭，但瑟玟強調那是男友，哭求員警別讓他知情。

據查證，瑟玟在泰國從事服務業，而從事導遊的男友經常帶團至泰國，雙方在在泰國結識，只要男友放假有空檔瑟玟就會飛來台灣陪他。不料日前瑟玟經過馬來西亞友人介紹，認識一名台灣雞頭，日前持觀光簽證飛來台後，於新北市中和某商旅入住開始賣淫。

瑟玟提供全套性交易，30分鐘每次收費2千元，並由雞頭張貼廣告在論壇上吸引嫖客，賣淫費用則跟雞頭五五對分。警方網路巡邏時發現賣淫訊息，循線前往商旅將瑟玟帶回，並查扣保險套及潤滑液，警方懷疑另名時常出入的男子是雞頭，瑟玟卻哭求說那是自己的男友別讓他知道，且男友也不知道自己在賣淫，並願向警方供出操控的雞頭，全案訊後依照「社會秩序維護法」裁罰，並將交由移民署等待遣返。

▼雞頭在論壇上PO出賣淫訊息攬客。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰國賣淫女子哭求員警不要告訴男友。（圖／記者陳豐德翻攝）

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