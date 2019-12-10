妻小困車頭燒成焦屍！貨櫃車運將拋飛「重傷倖存」　遭撞司機曝驚悚全程

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國道一號北上45K林口爬坡道10日凌晨3時56分發生死亡車禍，一輛貨櫃車未保持安全距離撞上前方聯結車，導致車頭陷入火海，車內的邱女（37歲）與年僅1歲的多女嬰當場葬身火窟；駕駛歐男也被拋飛車外，目前仍在醫院治療。遭撞的聯結車駕駛郭男表示，當下有注意到貨櫃車不斷靠近，因此還開往右方路肩想要閃避，不料仍是被撞上，隨後貨櫃車車頭就竄出熊熊火光。

▲貨櫃車在撞擊後竄出猛烈火舌燃燒。（圖／記者郭世賢翻攝）

郭男向警方供稱，他從高雄出發載運H鋼前往林口，凌晨經過爬坡道時有特別注意後方車況，當下就見到貨櫃車不斷逼近，他擔憂發生車禍，因此將方向盤向右切，想到路肩避讓，沒想到仍是來不及，當場被貨櫃車撞個正著。

事發當下郭男透過後照鏡發現貨櫃車駕駛歐男噴飛車外，嚇得急忙下車要他遠離車道，以免遭到後方車輛撞擊；但由於事故發生瞬間貨櫃車頭旋即竄出猛烈火舌，歐男不顧自己深受重傷，還起身呼救「我的老婆、小孩都在車上！」無奈當時火勢太大，根本無法靠近，待警消到場撲滅後，妻小都已被燒成焦屍。

▲郭男載運H鋼自高雄北上。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，歐男是貨運靠行司機，10日凌晨載著妻小一起送貨，自台中出發前往林口，豈料中途竟會發生意外，一家3口只剩下他負傷倖存。事後歐男被送往林口長庚搶救，初步檢視發現其顱內出血、右肋骨斷裂數根、右肺挫傷，到院時已經陷入昏迷，現仍在加護病房觀察中。

初步了解，雙方駕駛皆無酒駕情事，不排除是未保持安全距離釀禍。目前死者遺體已送往桃園殯儀館，家屬接獲噩耗後也前往製作筆錄，檢察官於下午到場，與家屬指認、報驗死者。

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▼貨櫃車車頭幾乎全毀。（圖／記者郭世賢翻攝）