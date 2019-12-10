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國道追撞聯結車！貨櫃車運將拋飛躺車道　「目睹火噬車頭」妻女燒成焦屍

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記者郭世賢、莊智勝／桃園報導

國道一號北上45K處龜山段凌晨發嚴重車禍，一輛貨櫃車行經林口爬坡道時，因不明原因撞上前方滿載H鋼的聯結車，貨櫃車駕駛歐男當場遭拋飛車外，車頭也因猛烈撞擊力道瞬間起火燃燒，倒臥車道的歐男見狀後不斷呼救，但火勢過於猛烈無法接近，只能眼睜睜地看著受困副駕駛座的妻女雙雙燒成焦屍。

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲貨櫃車車頭撞擊後起火燃燒，母女受困燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，歐男凌晨駕駛貨櫃車自台中出發，載著37歲的邱姓妻子、以及年僅1歲多的女兒前往林口運送貨件，但行經林口爬坡道時，突因不明原因撞上前方的聯結車，歐男疑似未繫安全帶當場拋飛車外，車頭也瞬間起火燃燒。

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警消於凌晨4時許撲滅火勢，但受困副駕駛座的母女卻已無生命徵象。（圖／記者郭世賢翻攝）

聯結車駕駛郭男見狀後急忙下車查看，頻頻呼喊要歐男離開車道，以免遭到後方來車追撞。但身負重傷的歐男見到車頭起火，想到妻小還困在其中，情緒相當激動，頻頻呼喊求援，但當時火勢相當猛烈，根本無法靠近，待警消趕抵架設水線、並於凌晨4時許撲滅火勢時，母女早已雙亡。

警方指出，目前歐男已被送往林口長庚醫院，經檢傷後發現顱內出血，現意識昏迷仍在插管治療中；而母女2人遺體也送往桃園市立殯儀館。初步調查，聯結車駕駛郭男及歐男皆無酒精反應，確切肇因仍待進一步調查釐清。

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▼貨櫃車車頭被燒到幾乎全毀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道一號北上桃園龜山段火燒車，貨櫃車撞聯結車，母女燒成焦屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

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