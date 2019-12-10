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快訊／國一北上桃園段紫爆！火燒車「母女雙亡」　尖峰時段回堵17公里

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▲▼國道貨櫃車追撞火燒車，母女成焦屍，國一桃園段一片紫爆。（圖／國道監視器）

▲整起車禍事故造成國道一號北上車流回堵逾17公里。（圖／國道監視器）

記者郭世賢、莊智勝／桃園報導

國道一號北上45K處桃園龜山段10日凌晨3時56分發生死亡車禍，39歲的歐姓司機深夜駕駛貨櫃車載著妻女自台中出發，準備前往林口送貨，但途中行經龜山段時，歐男卻因不明原因追撞上前方由郭男駕駛的聯結車，猛烈的撞擊導致貨櫃車車頭瞬間起火燃燒，歐男妻女逃生不及雙雙被燒成焦屍。整起事故造成國道車流回堵至中壢段、逾17公里，就連國道2號機場系統也受到影響，國道桃園段一片紫爆。

▲▼國一北上火燒車。（圖／翻攝自Facebook／【我是南崁人】我愛南崁）

▲國一北上火燒車。（圖／翻攝自Facebook／【我是南崁人】我愛南崁）

國道公路警察局第一公路警察大隊指出，勤務指揮中心10日凌晨3時53分接獲通報，國道一號北上45K處林口爬坡道發生2部大車事故，其中後方的貨櫃車車頭起火燃燒，駕駛妻女受困車內；警消到場後立即以水車展開灌救，無奈駕駛的邱姓妻子（37歲）、以及歐姓女童（1歲多）仍葬身火海，困在車內被燒成焦屍。

警方初步調查，歐姓駕駛凌晨載著妻女自台中出發，準備運送貨件前往林口，但行經事故路段時，卻因不明原因撞上前方載運H鋼的聯結車，猛烈的撞擊導致貨櫃車車頭瞬間竄火燃燒，駕駛歐男疑似未繫安全帶被拋飛外側車道。遭撞的郭姓駕駛見狀趕緊下車，呼喊歐男離開車道，以免遭到後車追撞；但當下歐男見到車頭起火後擔心妻女，頻頻呼喊車上還有妻子、女兒受困，但這時火勢猛烈已無法靠近，待警消於凌晨4時25分撲滅時，母女早已明顯死亡。

警方指出，事後歐男被送往林口長庚醫院插管治療；現場4個車道也因這起事故僅剩內側車道可通行，造成車流嚴重回堵逾17公里。目前整起事故已於上午8時12分排除，恢復全線通車；詳細肇事原因警方正進一步調查釐清中。

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►快訊／國一北上龜山段「聯結撞拖板」火燒車　2歲童、1女慘成焦屍

▲▼國道一號北上龜山段火燒車。（圖／消防局提供）

▲▼國道一號北上龜山段火燒車。（圖／消防局提供）

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