穩賺變血本無歸！女子出錢投資博弈事業　沒賺到反遭詐走395萬元

▲陳姓女子在網路上看到投資博弈廣告，卻慘遭對方騙走395萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，新竹有1名女子，在網路平台看到「投資博弈」廣告，甚至標題主打「穩賺」，陳女依約付款儲值，但最後卻藉口要儲值更多前才可以領出獲利，最後慘遭對方騙走395萬元。

警方調查，26歲的陳姓上班族，在在Instagram上看到「投資博奕」廣告，陳女一時心動聯絡對方，對方要陳女先到博弈網站申請帳號儲值，最後誆稱用代為操盤的方式進行賺錢，甚至截圖「獲利」照片博取女子信任。

但陳女要領出獲利時，對方卻利用各種藉口，謊稱要儲值更多金額才能將獲利領出，最後陳女遭對方慘騙395萬元，且還被對方封鎖，讓陳女感到相當無言，最後透過警方報案處理。

刑事警察局統計2019年9月至11月間，假投資博奕網站詐騙案件計95件(共53家)，第一名為「GIC GROUP」、「WD環球國際」(各6件)，第二名為「NCI新彩國際」(5件)。

針對上述手法，刑事警察局持續透過165專線資料庫進行大數據分析，定期更新高風險博奕網站名單，提醒民眾注意上述網站，慎防詐騙。同時，刑事警察局也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追緝。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

藍營立委在外交部「拍帽推肩」保六女警 徐國勇：請尊重警察

影／直追北韓「超級假美鈔」！美國秘勤局認證 台1100萬偽鈔與兆豐銀換鈔案同款