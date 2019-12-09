【廣編】創新住旅科技體驗展　全台建案一鍵輕鬆看　台北高雄擴大舉辦

▲iStaging 愛實境以虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術協助國內、外房產業者，讓建案在數位平台上的內容輕鬆升級。

圖、文／iStaging 愛實境提供

「去百貨公司不再只是買衣買鞋，還可看房買房！全台建案一鍵任你逛！」近年來，消費者上網研究房產的趨勢已然形成，面對數位行銷的普及化，iStaging 愛實境以虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術協助國內、外房產業者，讓建案在數位平台上的內容輕鬆升級，更豐富賞屋、看屋視覺化體驗，甚至點交和建立房屋履歷、物業管理運用。

主辦單位iStaging 愛實境攜手媒體代理廣告公司彥星喬商媒體事業群、愛樂境和網路地產王，並由國家發展委員會協辦，在北、高舉行兩場科技體驗與產業論壇活動。12/7在台北微風廣場麗泉廣場舉辦「國際住旅科技大會-創新住旅科技體驗展」，民眾親自體驗房產、飯店等AR、VR應用技術和內容。

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彥星喬商媒體事業群總經理劉安立表示「以建案市場來說，VR、AR技術帶給消費者實境體驗感，也更不受時間限制，對業者更是可以兼具環保和成本效益的選擇。」

iStaging 愛實境將在12/13（五）於高雄KOSMOS體感奇點•極客窩舉辦產業論壇，邀請業者參與，分享將AR、VR實境技術與行銷實務結合，帶給消費者更佳的賞屋、購屋體驗。