時力擁黃國昌推「打弊牌」　柯文哲：有打弊英雄是社會不正常

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨進軍立法院，但自身人氣難以轉移，面對同樣訴求進步力量的時代力量，更缺乏「實績」，時力有打弊形象鮮明的立委黃國昌，對於政黨的支持度有立即見效的拉抬效果。對此，柯文哲10日受訪表示，黃國昌打弊當然是很厲害，「但是我們真正要建立的是一個沒有弊案的政府」。

2020選舉接近倒數1個月，對於不分區立委席次，民眾黨內部評估不樂觀，仍難以衝破最低期望值4席，計畫打出「亡柯感」，帶動游移的柯粉回流。

而面對時力的挑戰，柯文哲表示，黃國昌打弊當然是很厲害，但是我們真正要建立的是一個沒有弊案的政府，像我們台北市政府在過去4年弊案幾乎剩下工友收紅包或是很基層的員警跟人家收紅高，其他幾乎沒有弊案。

「所以坦白講，常常一個社會有打弊的英雄，反而是因為那社會不正常」，柯文哲說，努力的目標應該是建立一個沒有弊案的政府、社會，這才是台北市政府努力的目標，「人家說你們台北市政府沒有什麼弊案可以打？我說對啊，這才是一個比較符合歐美先進國家要的模式」。

另外，傳出黨內建議發起人蔡壁如不要再一直講「黃國昌不會上」，會有反效果？柯文哲說，就客觀分析，黃國昌還是應該排第一，因為他還是有一定的戰鬥力，「有時候就實際上選票的計算…，不過這是時代力量的家務事，你要問我的話當時怎麼會排這個？太奇怪」。

「我也跟我們那些黨務人員講說，我們也不要太去講其他黨的事務」，柯文哲說，特別是其他小黨的事，沒有必要去跟人家太多批評，因為那也不是我們的事情，只是說內心覺得要排就把他（黃國昌）排第一，「就整個國家來講，黃國昌應該排第一比較恰當，不過現在都已經公布了，還可以改嗎？好像沒辦法改」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）