粉絲超過半個台灣人口！千萬網紅「總統府住一晚」秘密展開特殊影片企劃

▲追蹤者超過半個台灣人口！千萬網紅Nuseir Yassin（左）、Alyne Tamir（右）參加「來去總統府住一晚」活動，將秘密展開特殊影片企劃。（圖／中華文化總會提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動即將邁入倒數，今（4）日抵台入住總統府的第8組外國朋友Nuseir Yassin（以下簡稱Nas）、Alyne Tamir，在社群平台擁有超過1400萬粉絲追蹤，抵台消息露出後讓網友也驚呼「超大咖的，想嚇死誰啊！」、「沒有想到會有他耶！」「半個台灣的人數⋯有夠猛⋯」

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▲Nas曾經以連續1000天每日上傳1分鐘影片而造成轟動。



現年27歲的Nas為阿拉伯裔以色列籍，18歲取得哈佛獎學金，2014 年經濟學和電腦科學雙學位畢業，在Paypal旗下行動支付子公司Venmo工作20個月後離職，開始環遊世界並執行「Nas Daily」計畫，以連續1000天每日上傳1分鐘影片而造成轟動！他在2019年1月初完成計畫，未錯過任何1支影片，並累積超過1200萬追蹤者與45億次的影片曝光。

Alyne Tamir 則專注於介紹各地故事，強調女性平權、飲食文化、環境保育與動物關懷等議題，以此協助全世界女性提升自我認同與社會價值，Facebook粉絲頁擁有超過130萬追蹤者。



在Nas Daily 的1000天的計畫中，Nas強調用60秒的時間帶網友認識全世界，配合獨特的敘事觀點和節奏明快的影片剪輯節奏，深入各國在地文化與挖掘當下關注議題。

而此次參與「來去總統府住一晚」活動，Nas表示這是經由台灣朋友介紹輾轉得知，不只是全球唯一、不容錯過的活動，同時Alyne也提到此行一圓從小夢想，能有機會入住不同生活場域，實際感受在地能量。

▲▼Nas和Alyne都是第2次來到台灣，初次入住總統府，表示必須參與這個全球唯一、不容錯過的活動。（圖／中華文化總會提供）





此次Nas和Alyne都是第2次來到台灣，希望能透過本次向全球徵選的活動，深度探索台灣，並記錄屬於這塊土地的精彩獨到之處，推廣給全世界更多的人知道台灣，展現「台灣限定」的文化與故事。

Nas和Alyne將於7日（六）離開台灣，結束總統府入住行程後，將會秘密展開特殊台灣影片企劃，也邀請台灣民眾在路上捕捉「野生國際千萬網紅」，展現台灣人的友善熱情。