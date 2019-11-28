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「總統府住一晚」法國雙人組單車環島　被台味感動：想定居台灣！

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▲▼「來去總統府住一晚」法國雙人組單車環島　被台味感動：想定居台灣！（圖／中華文化總會提供）

▲法國籍的Victor Habchy參與全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動持續熱烈進行中，27日迎來第7組外國朋友，法國籍的Victor Habchy與Ali Lair。此行2人不只參與活動，更分別提早2周與1個月到訪台灣，藉由自行車環島與打工換宿的方式，體驗及尋找台味，被台灣人超級友善的熱情感動到直呼「有機會要定居台灣！」

▲▼「來去總統府住一晚」法國雙人組單車環島　被台味感動：想定居台灣！（圖／中華文化總會提供）

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▲Victor是國際知名超現實主義藝術攝影師，此次也特別提前來台單車環島。（圖／中華文化總會提供）

法國雙人組之一Victor是國際知名超現實主義藝術攝影師，曾擔任過日本相機大廠的攝影大使，也以拍攝美國火人祭（Burning Man）系列活動而聞名全球；而Ali則是造訪過巴黎各大餐廳的著名法國美食記者。

第3次來到台灣的Victor，在挑戰自行車環島的過程中，特別選擇「浪漫台三線藝術季」的路線感受客家文化風情，同時參與「沙發客來上課 Couchsurfers In Class」活動，在環島規劃上，特地前往高雄市阿蓮國小、彰化縣員林高中和屏東縣屏北高中等，分享自身旅行經驗與攝影專業，感受平常鮮有機會機觸到的在地台灣樣貌，也對台灣學生探索世界的熱情和好奇特別讚賞。

▲▼「來去總統府住一晚」法國雙人組單車環島　被台味感動：想定居台灣！（圖／中華文化總會提供）

▲被台灣人超級友善的熱情感動到直呼「有機會要定居台灣！」（圖／中華文化總會提供）

Ali與Victor為大學認識至今的好友，這次各自展現截然不同的旅行風格，Ali選擇在宜蘭有機農場進行打工換宿，體會實作從產地到餐桌的過程。第一次有機會實際接觸到食物來源，在對比台法兩地食物的差異，也深深感受到台灣農業的在地能量，對台灣有機食物的美味與多樣性印象深刻。

Victor和Ali表示，台灣東部擁有國際級的自然景觀與友善熱情的人文風貌，放眼國際不只毫不遜色，也是獨一無二值得驕傲與保護的景緻。同時兩人也特別強調真的很喜歡台灣的人和食物，尤其在這次活動上，一開始很難想像總統府願意開放常年性的府內導覽與勇敢嘗試舉辦入住體驗活動，這不只代表國家承襲歷史文化上的開放多元，也擁抱告種可能性的沒有距離。
 
「來去總統府住一晚」下週三（12/4）即將迎來第8組外國朋友，來自以色列在全球擁有粉絲數超過1千3百萬的Nuseir Yassin，是本次活動最受關注的千萬網紅。2016年開始的「Nas Daily」計畫，以連續1千天每日上傳1分鐘影片而造成轟動，擅長環遊世界深入各國的同時，探索在地文化的影片也令人拭目以待。

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