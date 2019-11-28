首次同婚公投、一例一休　「2019台灣新聞攝影作品展」回顧這片土地重大事件

▲台灣新聞攝影協會於文化總會城南空間，舉辦「2019台灣新聞攝影大賽作品展」。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣新聞攝影協會於文化總會城南空間，舉辦「2019台灣新聞攝影大賽作品展」，呈現2018年發生的重大新聞事件，包括首次公投的同婚議題、勞工一例一休限制解除後導致的過勞議題等，讓人們回顧各種對台灣社會影響重大的新聞事件，同時「2020年台灣新聞攝影大賽」也即將於明年1月1日開始徵件。

請繼續往下閱讀...

▲文總副會長江春男提到，讓更多人看見這塊非常重要、同時也在慢慢寂寞的場域。（圖／中華文化總會提供）

文總副會長江春男提到，當台灣過去處於正要開放的年代，攝影記者往往都是站在最前面擔任釋放台灣能量的角色，最具顛覆性的特質也往往令當權者頭疼，同時也見證與紀錄了台灣民主發展的進程。

江春男說，歷經二、三十年的變化，攝影記者的功能不只需要面對呈現載體的改變，工作內容上也面臨許多挑戰，因此他感謝台灣新聞攝影協會持續舉辦，也期許未來文總能有更多類似的活動，讓更多人看見這塊非常重要、同時也在慢慢寂寞的場域。



而台灣新聞攝影協會理事長莊坤儒表示，台灣新聞攝影大賽已經持續舉辦了十幾年，每年皆會以公平、公正、公開的方式，評選出當年度臺灣最重要的新聞攝影作品。

他提到，會不斷透過這種方式呈現，在於「平面照片有一個動人的地方，就是我們必須駐足在前，凝視著它，思考這張照片的意義，這也是在網路快速化的時代下，非常重要卻被忽略的功能。」他期望大家能好好來這邊看作品，思考對於台灣的意義。

▲此次「2019台灣新聞攝影大賽作品展」展期至12月8日（日）。（圖／中華文化總會提供）



此次「2019台灣新聞攝影大賽作品展」展期至12月8日（日），而2020年台灣新聞攝影大賽也即將於明年1月1日開始徵件，文總邀請民眾前往「城南空間NO.1」觀賞年度得獎作品，除了透過照片了解新聞時事，也讓影像背後的故事，對於台灣這片土地投注更多的關心與關注。

中華文化總會 城南空間NO.1

地址：台北市中正區重慶南路二段15號