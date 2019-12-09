「助200位家照者喘息」遠雄人壽推出公益喘息服務　滿足全方位需求

▲遠雄企業總部。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

為給予家庭照顧者最需要的喘息支援，遠雄人壽今年推動公益喘息服務計畫，透過營養諮詢服務、無障礙接送服務、戲劇工作坊、喘息烘焙學堂，協助近200位家庭照顧者受惠逾2300小時的喘息時間，滿足辛勤照顧者所需飲食、安全、心靈的扶持，希望透過照顧者壓力的分擔，化解社會問題，善盡企業社會責任。

遠雄人壽表示，從服務案例中不難發現，許多家照者最常面臨的困擾是被照顧者就醫的交通問題，尤其當被照顧者行動不便，甚至需乘坐輪椅，一般計程車無法乘載，復康巴士又申請不易，無障礙接送服務就有如雪中送炭般，可大幅減輕家照者的沉重負擔，也可化解被照顧者舟車的不適感。遠雄人壽長期關注弱勢需求，因此投注心力期家照者能因此獲得交通扶助上的喘息。

新北市家照者關懷協會表示，很多服務對象在使用後紛紛給予正向回饋，非常感謝遠雄人壽發揮大愛精神，幫助受助者減少煩憂，有更多心力照顧自己與家人。

遠雄人壽表示，今年11月起，再次攜手高雄市家庭照顧者關懷協會，開辦一系列喘息烘焙學堂，提供家照者替代照顧人力，讓他們能安心走出家門，釋放照顧生活壓力，進一步開展自身烘焙興趣。課堂中，有位家照者難得從容與罹患失智症的母親一起製作蛋糕，並當場為媽媽慶生，獻上祝福的那一刻令人為之動容；也有學員因家人甫離世，透過製作美食轉移悲傷的情緒，得到身心撫慰的喘息。

遠雄人壽期盼喘息烘焙學堂「透過一份西點，烘焙一個喘息服務」，且全程安排由專業西點廚師指導，經由6堂課12小時的時間，扶持家照者學員也能習得好手藝，為家人帶來更美好的未來。

除了實質回饋喘息服務需求，遠雄人壽也進一步響應家庭照顧者月「為愛照顧、讓愛幸福」野餐園遊會，捐贈現場活動多項暖心好禮，用實際行動為家照者加油打氣。長期照顧是條漫漫長路，未來，遠雄人壽將持續從家照者的需求出發，給予滿滿向前的力量，也藉此鼓勵家照者，先把自己照顧好，才能照顧好家人。