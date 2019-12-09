全球最年輕總理！芬蘭34歲正妹總理...由同志雙親養大：曬彩虹照力挺母

▲芬蘭將迎來美女總理馬琳（圖／翻攝自Sanna Marin IG）

圖文／周刊王

芬蘭即將迎來年輕美女總理，領導政府的社會民主黨在8日選出新的黨主席，由34歲的交通部長馬琳（Sanna Marin）以32比29票擊敗對手林特曼（Antti Lindtman）獲得提名，不僅成為芬蘭第3位女性領導者，更成為芬蘭史上最年輕總理。

據《美聯社》報導，馬琳從2015年就開始擔任社民黨的議員，更曾經擔任社民黨的副主席，今年也出任芬蘭交通部長一職，馬琳強調上任的首要目標是要恢復民眾對政府的信心，所以聯合政府還有許多工作要做。

▲Sanna Marin曾任芬蘭的交通部長一職（圖／翻攝自Sanna Marin IG）

據《紐西蘭媒體Newshub》報導，馬琳的政治立場偏左派，與許多貿易公會的關係親密，也想縮減石化燃料用量，並支持強健社會福利制度，馬琳也非常關心性別議題，因為她是由同性戀的雙親扶養長大，也曾在臉書上曬出彩虹照片，力挺LGBTQ團體。

▲馬琳成為現任全球最年輕領導人，也在臉書po出彩虹照力挺同志母親。（圖／翻攝自Sanna Marin臉書）

雖然芬蘭總理並非名義上的國家元首，卻握有許多行政權力，近期芬蘭國會也將會盡快通過馬琳及新政府的任命，讓馬琳能代表芬蘭出席布魯塞爾的歐盟領袖峰會。

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