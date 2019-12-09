我是他的老顧客　陳建仁：義美是致力於好食品的供應者

▲副總統陳建仁肯定，義美是好食品供應者。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國內知名食品大廠義美「生機．生醫」中心大樓，9日舉行新建工程開工動土。出席典禮的副總統陳建仁表示，他是義美的老顧客，小時候，義美的牛奶和好吃的煎餅，都是他美好的回憶；陳建仁並稱許義美是食品業的標竿典範，85年來，義美以老實人的行業、良心的事業概念，來生產食品，是致力於好食品的供應者！

▲鄭文燦說，市府會持續協助義美，期義美食品成為桃園之光。（圖／記者楊淑媛攝）

陳建仁也肯定義美長期關懷社會、環保和文化，善盡企業責任，並以勤儉實在的企業文化，做為永續經營的基石；而這也是為什麼臺灣經歷過很多次的食安風暴，義美仍可以屹立不搖的要因。更令人深刻的是，義美對於環保的重視，落實我們賣的、我們負責回收的企業責任，採取百分百的回收行動，也讓國際上所有的友人，認為義美是很好的世界公民。

▲義美「生機．生醫」中心大樓新建工程開工動土。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市長鄭文燦說，義美是食安的典範，把食品工業延伸到生技產業，相信未來會有很大的發展，而義美做為臺灣食品業最具代表性的品牌企業，展現雄心壯志，投資「生機．生醫中心」大樓，將可以解決臺灣農產品生產過剩，以及 農產品變成生技產品轉換的問題，市府會持續協助義美，期義美食品成為桃園之光。

▲義美的企業精神與社會責任。（圖／記者楊淑媛攝）

義美食品總經理高志明表示，義美「生機生醫」中心，斥資30億元，為地下一層、地上十層大樓，預計2年後完工，正式營運；期望於3年內建置30~50套大型「冷凍．真空乾燥系統」，成為「全亞洲前三大」的「冷凍．真空乾燥系統」生產業者，除自用之外，希望能推廣臺灣在地農產原料加工，並為「生物技術產業」同業代工，共同打拼，拓展國際市場。

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