擴大投資台灣　義美「生機．生醫中心」大樓開工2021完工

▲義美食品「生機．生醫中心」大樓開動土。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應政府「擴大投資臺灣、根留臺灣」的政策，國內食品大廠義美食品9日於桃園龍潭廠，舉行義美「生機．生醫中心」大樓開工動土典禮。出席典禮的副總統陳建仁說，85年來，義美食品以食品業是老實人的行業自許，秉持真誠實在的企業精神，是臺灣食品業的典範，期許未來的義美，成為台灣食品業的台積電。

▲生機生醫大樓模擬圖。（圖／義美提供）

桃園市長鄭文燦說，義美是食安的典範，把食品工業延伸到生技產業，相信未來會有很大的發展，而義美做為臺灣食品業最具代表性的品牌企業，展現雄心壯志，投資「生機．生醫中心」大樓，將可以解決臺灣農產品生產過剩，以及 農產品變成生技產品轉換的問題，市府會持續協助義美，期義美食品成為桃園之光。

▲「冷凍．真空乾燥系統」。（圖／義美提供）

義美食品董事長高志明表示，義美「生機．生醫中心」斥資新台幣30億元以上，為地下一層、地上十層大樓，預計2年後完工，正式營運；期望於3年內建置30~50套大型「冷凍．真空乾燥系統」，成為「全亞洲前三大」的「冷凍．真空乾燥系統」生產業者，除自用之外，希望能推廣台灣在地農產原料加工，並為「生物技術產業」同業代工，共同打拼，拓展國際市場。

▲ICPMS（感應耦合電漿質譜儀）。（圖／義美提供）

義美食品自1982年起，已投資超過18億5千萬元以上於食品安全研究所檢驗及研究開發等儀器設備，不斷引進最新設備，提昇檢驗能力，並致力研究食材中可能具有風險的「未知物質」，為消費者生產今日與明日的安全食品。

義美總經理高志明表示，輻射與戴奧辛這兩種危害人體物質，會一直存在環境中，因此義美特斥資設置輻射檢測與戴奧辛檢測等實驗室，就是為了保障義美一直都能使用安全的食材及原料。

其中，食品輻射檢驗研究室於2017年8月成立，成為國內民間食品業者第一家具備食品輻射檢測能力的公司，除了由輻射設備核能大國法國購置設備，更派出員工遠赴法國受訓，食品輻射檢驗研究室設備可檢測小於5貝克/公斤以下的人工核種，具備高轉換效率，對檢測物質的定性篩檢提供即時呈現。

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