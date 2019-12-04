「翻蓋」設計成本更低！Galaxy Fold 2傳3萬可入手

▲外界普遍三星將於明年初推出新一代摺疊手機Galaxy Fold 2。（圖／翻攝自YouTube／Samsung Newsroom）

記者王曉敏／綜合外電報導

目前外界普遍三星將於明年初推出新一代摺疊手機Galaxy Fold 2，據韓媒《The Korean Herald》報導，由於整體設計的重大改變及其他諸多因素，Galaxy Fold 2的成本有望進一步下降，使其售價能控制在1000美元（約新台幣3.07萬元）左右。

《The Korean Herald》引述知情人士報導，Galaxy Fold 2將採用類似於MOTO RAZR那樣的「翻蓋」摺疊設計，使摺疊手機的螢幕面積縮小，加上可摺疊螢幕本身的生產成本進一步下滑，Galaxy Fold 2的售價可能降為100萬韓元（約為837美元）。若消息屬實，Galaxy Fold 2的價格相當於前代Galaxy Fold的對折價，Galaxy Fold售價為1980美元（約新台幣6.09萬元）。

此外，據荷蘭媒體《LetsGoDigital》報導，三星於12月2日向EUIPO（歐盟知識產權局）提交一項名為「Hideaway Hinge」（隱藏鉸鏈）的商標申請，其描述寫道：「智慧型手機；平板電腦；以智慧型手機和平板電腦的組件形式懸掛。」外媒推測，「Hideaway Hinge」可能是幫助三星避免下一代摺疊手機出現類似於上代問題的關鍵。

綜合先前報導，三星新一代摺疊機將採上下摺疊的「翻蓋式」設計，預計該機款展開後的螢幕尺寸為6.7吋，具備更窄的邊框及更薄的機身，且可能配備三星最新的螢幕技術「SAMOLED」。該機款預計最快將於明年2月與Galaxy S11系列同步發表，鑒於Galaxy Fold好評不斷，三星計畫明年初將擴大銷售至越南、紐西蘭、巴西、智利、意大利等60個國家。

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