台灣大Mac全系列「配資費方案賣」　最快開賣時間曝光

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大日前發出重訊，指出取得蘋果Macbook全系列經銷授權，未來將以電信資費模式進行販售，包含今年剛出的Macbook Neo也囊括其中。對此，個人用戶事業商務長林東閔受訪時指出，「5G資費0元帶走 Mac 的時代即將來臨，詳細販售時間將會在第二季公佈」。

▼台灣大取得Macbook全系列授權，將以電信資費方式，在第二季公佈銷售方案。（資料照／記者蘇晟彥攝）



林東閔指出，台灣大這次以電信商的身分，取得蘋果Mac全系列產品的經銷資格，將會以電信資費的方式來銷售，也是開創台灣電信商第一間以電信資費方式販售的首例。對此，林指出，用戶將可以透過資費分期、綁約的方案，直接將Macbook帶回家，預計在第二季全面啟動開賣，屆時也會公佈資費相關內容。

林也補充，未來消費者可望在台灣大哥大門市直接體驗、諮詢、申辦Mac產品，並結合行動網路資費（如5G、分期付款、優惠方案等），大幅降低入手門檻，同時團隊也已經針對Mac系列產品培訓專業顧問，將提供專業的售後服務。

但目前台灣大推出的電信資費方案包含手機、OP響樂套組等，未來是否會整合相關的資費方案降低使用者負擔，以免造成小筆小筆分期，累積起來也是龐大負擔。