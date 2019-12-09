外媒：2020年MacBook Pro將配Face ID臉部辨識功能　可能擴大至MacBook 和 iPad Air

▲2020年新推出的MacBook Pro有望加入Face ID 功能。（圖／翻攝自Apple官網）

記者陳心怡／外電報導

根據外媒《iLounge》報導，蘋果預計將在明年推出的新款 MacBook Pro 提供 Face ID 臉部辨識功能，未來還可能會安裝在 MacBook 和 iPad Air 等機型中。

目前，蘋果已經在帶有 Touch Bar 的 MacBook Pro 和新款 MacBook Air 上擁有Touch ID功能，這是解鎖 MacBook 最便捷的方法，但這項功能無法透過外接設備實現，而FaceID功能相對更強大，可以直接從遠處讀取臉部訊息，幫助用戶提供同樣快捷的解鎖和其他身份認證。

Touch ID 最初於 2013 年和 iPhone 5S 一起推出，蘋果花了三年時間，才把它放到 Mac 上。2020 年將是蘋果推出 Face ID 的第三年，可能會和 Touch ID 一樣，先在 MacBook Pro 上提供服務。

實際上，市場上已有不少中高階筆電採用人臉識別系統，配備支援臉部識別的前鏡頭，蘋果顯然在產品功能的領先性方面，已經落後不少。

在安全方面，蘋果也曾表示，設備透過 Face ID 收集的所有數據都保存在 T2 晶片上，並且永遠不會上傳到蘋果的服務器。

不過在今年，蘋果已經將重心重新回歸Mac產品線上，果粉們也迎來了MacBook系列的大變革。蘋果新款Mac以及MacBook加上了T2安全晶片，為安全打下基礎，因此用戶不必為FaceID的安全疑慮而煩惱。

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