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小米首款AI眼鏡正式登場！支援直播、翻譯與第一人稱拍攝

▲▼小米AI眼鏡。（圖／YouTube@xiaomi）

▲小米推出首款AI眼鏡。（圖／YouTube@xiaomi，下同）

記者吳立言／綜合報導

小米於昨（26日）凌晨舉辦的「人車家全生態發表會」中，正式推出首款智慧眼鏡產品「小米AI眼鏡」，定位為「隨處可見的AI（AI Anywhere）」，主打輕巧設計、智慧拍攝與多語言翻譯功能。此產品標榜為亞洲臉型特別設計，並整合AI助理、電致變色鏡片與直播支援，預計將掀起穿戴裝置新風潮。

▲▼小米AI眼鏡。（圖／YouTube@xiaomi）
小米AI眼鏡外型採深形D型方框設計，提供黑色與半透明鏡架選擇，主打科技美學與人體工學兼備。重量僅40克，即便全天配戴也不易產生不適感，並支援近視處方鏡片配製。右側鏡框內建1200萬畫素鏡頭，具備105度廣角視角與EIS防手震技術，可錄製2K 30fps的高畫質影片，最長可錄製10分鐘。鏡框上的實體按鈕可快速拍照，讓使用者以第一人稱視角記錄生活，特別適合旅遊、運動等雙手無法操作的情境。

▲▼小米AI眼鏡。（圖／YouTube@xiaomi）

此外，眼鏡支援多達14個中國境內平台如抖音、Bilibili、小紅書等的即時直播與視訊通話，並支援Wi-Fi 6與藍牙5.4連線，方便串流應用。
小米AI眼鏡搭載自家「小愛同學」與Hypersia AI系統，可透過語音或拍照觸發智慧功能，如：

識別物體（如辨識花種）

即時翻譯（支援10種語言）

QR Code 掃碼支付

線上搜尋

會議錄音摘要與語音筆記

這些功能皆可免持啟動，打造更直覺的日常使用體驗。
眼鏡內建263mAh電池，單次充電可支援約8.6小時一般使用、7小時連續音樂播放、45分鐘錄影時間，支援USB-C連接充電，也能邊直播邊充電，方便長時間使用。

此外，小米強調眼鏡使用旗下澎湃電池技術，使續航能力比前代產品提升64%，更適合日常穿戴。
配備五組麥克風與雙擴音單元，支援環境音收音、降噪與漏音抑制技術，並提供開放式立體聲設計，兼顧隱私與音質表現。

▲▼小米AI眼鏡。（圖／YouTube@xiaomi）

小米AI眼鏡共推出三種版本，價格如下：

標準版：人民幣1,999元

電致變色鏡片版（單色）：人民幣2,699元

彩色電致變色鏡片版（多段切換）：人民幣2,999元

鏡片可透過小米有品平台或中國境內約400間合作門市配鏡，鏡片變色切換速度最快僅需0.2秒。

隨著智慧穿戴裝置逐步從手錶與耳機進化到視覺介面，小米AI眼鏡的推出標誌著新一波「視覺AI」時代的來臨。結合語音助理、相機、直播與翻譯等多種功能於一身，小米AI眼鏡不僅延伸了智慧眼鏡的實用性，也展現中國品牌在AI硬體整合上的技術實力。未來，能否吸引更多非開發者用戶、甚至走出台灣與亞洲市場，將是觀察這款產品後續發展的重要指標。

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