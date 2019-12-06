星粉快來更新！Galaxy S10系列率先體驗Android 10新One UI功能

▲Galaxy S10系列率先體驗Android 10新One UI功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子宣布於Galaxy S10系列釋出Android 10軟體更新，搶先讓Galaxy S10系列使用者在Android 10系統體驗全新的One UI功能，打造嶄新的行動體驗。

新介面將可讓使用者能享受迷你彈出視窗、內建載入提示和簡化的按鈕配置。使用者只要前往電話應用程式裡的設定畫面，調整使用期間顯示通知裡的預設值，即可享受「迷你彈出視窗」功能。新版One UI採用化繁為簡的設計，減少通知訊息佔用的螢幕空間，讓使用者隨時掌握最新動態，同時專注於手頭的任務。以全螢幕沈浸於最喜愛的內容時，仍可以維持注意力，不錯過任何重要資訊。

在更新之後，使用者也可獲得更舒適護眼的行動體驗；全新、更智慧的版面配置，帶來更舒適的視覺體驗。在夜間時分，進化的深色模式能智慧調整影像亮度、文字和顏色，溫柔呵護使用者的雙眼，同時減少電力消耗。Smart Lock螢幕會自動調整時鐘和通知的色彩及格式，確保螢幕上的文字和圖示，隨時讓人一目瞭然。

擴充的One UI提供各式各樣的工具，協助使用者管理數位健康。當使用者需要減少干擾，以便集中注意力時，可利用勿擾模式（Focus Mode）暫時關閉應用程式。透過追蹤使用情形、管理螢幕時間，或啟用勿擾模式以降低干擾，讓使用者時時保持高生產力。

使用者可以透過直觀的裝置維護（Device Care）選單，輕鬆維持智慧型手機的高性能表現，並以更快的速度啟動基本功能。部份的個別功能也獲得改良，賦予使用者更多的掌控性，例如保留或刪除重複的照片。

三星指出，One UI旨在簡化人機互動，並提升操作的流暢度，為Galaxy裝置帶來整合性的行動體驗。自第一代推出以來，三星不斷改良使用者體驗（UX）並擴充功能，協助使用者專注在重要的事務上。藉由多項功能的進化，打造更加自然、無縫、高效率的體驗。

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