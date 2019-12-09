三星 S10 Lite 機型提前曝光！將採潛望式鏡頭　外媒評價CP值高

▲▼Galaxy S10 Lite 三星 Galaxy A91。（圖／取自slashleaks）





記者謝仁傑／綜合報導



據 slashleaks 網站傳出，三星手機Galaxy S10 Lite的最新渲染圖曝光，可以看到和之前的設計類似，這款手機將採用潛望式鏡頭。稍微不同的是，在該渲染圖中並沒有看到前置鏡頭。

近日在 GFXbench 揭示了有關於還沒發布的三星Galaxy S10 Lite手機，其硬體配置的消息。據了解，三星Galaxy S10 Lite手機將採用6.7吋、螢幕畫素2400×1080的顯示器、Adreno 640影像加速器，並搭載Snapdragon 855處理器，內存為8GB RAM及128GB。

▲▼Galaxy S10 Lite 三星 Galaxy A91。（圖／取自Slashleaks）





據之前的報導指稱，Galaxy S10 Lite與Galaxy A91手機是同一型號，在不同的國家和地區有不同的型號名稱。

三星Galaxy S10 Lite和Note10 Lite原預計在12月發布；但根據最新消息，正式發布日期被推遲到明年1月。據傳，這將成為三星當前旗艦產品線中cp值最高的機種。



▲Samsung Galaxy S10 Lite，點圖放大。（圖／取自GFXbench）





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