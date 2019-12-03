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台灣白蝦年產量狂降！專家出「防疫」絕招衝60億年產值

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▲▼白蝦,蝦。（圖／記者許展溢攝）

▲近3年來白蝦年產量從12376公噸，降到7927公噸。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣一度被稱養蝦王國，卻因產業防疫不力，蝦苗與環境普遍帶有病原，成海水蝦養殖產業長期瓶頸。農委會水試所今（3日）指出，與家畜衛生試驗所合作，建構白蝦繁養殖示範場，歷經1年，經防疫輔導的養殖場較一般養殖場高出6倍收成，預期未來養殖白蝦年產量至少提高3萬公噸，年產值達60億元。

台灣近年來養殖海水蝦種類包括白蝦、草蝦、沙蝦、斑節蝦、紅尾蝦等，其中白蝦占約9成以上，但年產量有下降趨勢。根據漁業署統計，近3年來白蝦年產量從12376公噸、9228公噸至7927公噸，持續下降趨勢明顯，主要原因就是新疾病「EHP」，即對蝦肝胰腺微孢子蟲症猖獗。

請繼續往下閱讀...

水試所所長陳君如說，1987年台灣養殖草蝦產量約佔全球45%，居世界首位，但隔年即爆發疫病，產量一蹶不振，2001年白蝦取代草蝦成國內主要海水養殖蝦種，只是年產量一直維持在1萬公噸上下，只能滿足國內市場25%需求，還要進口3萬公噸補充。

▲▼白蝦,蝦。（圖／記者許展溢攝）

▲水試所表示，白蝦年產量目前只能滿足國內市場25%需求，還要進口3萬公噸補充。（圖／記者許展溢攝）

陳君如表示，白蝦近年持續快速發展，目前全世界產量約5百萬公噸，還在持續增加，為解決國內養殖白蝦因病原感染造成活存與產量偏低問題，結合水試所東港生技研究中心與民間5家養殖場及1家繁殖場，分別建構白蝦養殖與繁殖示範模場，另選定 2 家民間一般白蝦養殖場作為對照組，彰顯防疫型白蝦養殖示範場優點。

水試所說明，研究團隊根據業者需求，提出各種有效隔離消毒EHP等病原的方法及防止感染等策略，結果各示範場養殖收成成績均較輔導前大幅提升6倍以上。水試所進一步指出，選定的示範繁殖場平價供應優質的SPF白蝦種蝦，即無特定病原白蝦種蝦6千多對，再由該示範繁殖場據以量產優質SPF白蝦紅筋苗共18億尾，約佔台灣白蝦苗總產量之10%，大幅增加池蝦的活存與收成。

水試所推估此計畫，能讓未來的台灣養殖白蝦年產量至少提高3萬公噸，年產值達60億元，除充分供應國內消費市場，也能降低進口需求。

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