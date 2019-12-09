OL短時間視力驟降！一查眼球「爆漿」漏水…醫揭：這種病上班族都要小心

▲OL短時間視力驟降。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

臨近年底，很多上班族都各種加班趕工。廣東省東莞市有一位OL日前因為晚上經常加班，突然感覺視力大幅度下降，看東西模糊、甚至還會變形，本來她以為只是疲勞過度，苦捱多日後，終於察覺情況不對，前往醫院就診。沒想到，醫生檢查後驚呆說，是眼球「漏水」了。

據《看看新聞》報導，東莞愛爾眼科醫院眼底科主任王虎表示，患者彭姓女子眼球的黃斑部出現了脫離；這種病簡稱「中漿」，全稱是「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」。

▲她看東西模糊變形。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，「黃斑部」是人類視網膜中央的感光區，佈滿人體最精密的錐狀感光細胞，負責將看到的訊息傳遞至腦部。人的眼睛就像即時轉播相機，黃斑部如相機的底片。

王虎說，這些流出的水不是淚水，而是眼球裡的漿液，如果不妥善處理，就會嚴重影響視力。別以為熬夜熬到眼「爆漿」是特殊案例，他表示，這種疾病是年底高發病，「病因跟熬夜、勞累、精神壓力大都有關係。」

不過幸運的是，治療這種眼科疾病，並不需要手術就可以痊癒，一般來說通過藥物的治療、改善生活習慣，就可治愈。目前，彭女已經接受藥物治療，1個月後就可以恢復到發病前的狀態。

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