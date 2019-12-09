迷戀正妹直播主！打工仔斗內40萬「見面遭冷落」…氣炸持鐵鎚爆敲她頭

▲直播主遭粉絲拿鐵鎚敲暈。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者柯振中／綜合報導

直播行業現在正火熱，不少人在家中透過鏡頭與粉絲聊天互動，就能賺到錢。不過大陸黑龍江近日發生一起直播糾紛，一名男子透過網路認識正妹直播主，一年花了人民幣9萬元（約新台幣39萬元）來打賞，沒想到與對方見面時被冷落，因此氣炸拿著鐵鎚將該名直播主敲暈，劫走對方身上的財物。

綜合陸媒報導，這起事件發生在5日下午，金姓女子報案稱，自己在家中遭受頓器攻擊，隨後暈了過去，醒來之後發現錢包、手機等隨身財物被偷走，讓她感到相當無措。

警方接獲報案，立刻趕往現場，發現金女頭部有許多傷口，因此聯繫救護車，將金女送往醫院。警方調查後說明，金女是一名網路主播，一個粉絲跑到金女的住家與對方見面，沒想到發生矛盾，進而扭打，才會發生這起案件。

警方透過監視器，將李姓嫌犯逮捕。李姓嫌犯供稱，自己在一間飯店打工，早前透過網路認識金姓女主播，與對方聊得相當開心，一年內花了9萬多元給對方買禮物，不但把自己的收入都付出了，甚至還跟朋友借錢。

李嫌原以為自己獻殷勤能夠擄獲金女的芳心，沒想到約金女見面後，對方對他愛理不理，態度相當冷漠，因此覺得自己的錢全部「打水漂」了，所以才打算報復對方。當地警方目前已把李嫌刑事拘留，全案仍在進一步調查當中。

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