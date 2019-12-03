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新光三越會員獨享7間超人氣餐廳保留位　耶誕＆跨年雙人套餐即刻訂免煩惱

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

每年聖誕節和跨年總是搶不到好餐廳，想吃一頓大餐總是搶破頭嗎？《新光三越》今年推出12月24日與12月31日的餐廳保留席位，只獨家留給新光三越會員。會員只要於11月28日上午10點開啟新光三越APP並進入到「精選優惠」頁面，就能立刻訂到MUCHOYAKI 、欣葉日式料理、老乾杯、黑毛屋本家、樂軒松阪亭、小後苑、WILDWOOD等10家超人氣餐廳！

居酒屋燒肉王：乾杯燒肉

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

乾杯燒肉耶誕跨年雙人套餐

■台中中港店，12/24和12/31各限量6組

■APP獨享價2,480元 (原價2,728元)

乾杯燒肉 現切莎朗芯牛排（350g/塊）

■APP獨享價1,463元（買一送一） (原價2,926元)

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

專爲熟男熟女打造的燒肉聖地：老乾杯

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

老乾杯耶誕跨年豪華雙人套餐

■台北信義新天地、台南新天地，12/24和12/31各限量3組

■APP獨享價3,960元 (原價4,356元)

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

威士忌酒吧「後院」第一間分店：小後苑Backyard Jr.

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

小後苑Backyard Jr.耶誕跨年雙人套餐

■台北信義新天地A9，12/24限量5組

■APP獨享價2,200元→加贈酒精飲料2杯 (原價3,080元)

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

台北米其林一星主廚林明健領軍：WILDWOOD

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

WILDWOOD耶誕跨年雙人套餐

■台北信義新天地A9，12/24和12/31各限量10組

■APP獨享價4,356元→加贈迎賓飲料2杯 (原價4,796元)

WILDWOOD精選牛排拼盤

■售價3,938元→新光三越APP買即贈「酥炸牡蠣1份」

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

「牛排教父」鄧有癸領軍：教父牛排

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

教父牛排耶誕跨年雙人餐

■台北信義新天地A4，12/24和12/31各限量8組

■APP獨享價5,456元→加贈美國緬因州溫煮龍蝦 (原價6,666元)

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

休閒式酒吧牛排館：MUCHOYAKI

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

MUCHOYAKI耶誕跨年雙人套餐

■台北信義新天地A9，12/24和12/31各限量8組

■APP獨享價3,850元→加贈自製牛胸肉 (原價4,290元)

MUCHOYAKI 1.4公斤美國帶骨牛排

■台北信義新天地A9，11/28至12/15限量30組

■APP獨享價4,235元 (原價5,280元)

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

2時段訂位全滿僅剩APP保留席：欣葉日式料理

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

欣葉日式料理耶誕跨年雙人套餐

■售價1,640元

■台北信義新天地A11，12/24和12/31各限量12組

欣葉台菜 老菜脯燉雞4人組合餐

■售價3,715元→新光三越APP買即贈「4人份甜湯」

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

濃濃京都風情和牛料理專門店：樂軒松阪亭

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

樂軒松阪亭耶誕跨年饗宴雙人套餐

■台北信義新天地A4，12/24和12/31各限量8組

■APP獨享價8,712元→加贈櫻花清酒 (原價9,372元)

樂軒松阪亭 棉花糖和牛壽喜燒

■APP獨享價1,628元（買一送一） (原價3,256元)

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

日式鍋物傳教士之美譽：黑毛屋本家

▲聖誕餐 。（圖／柯夢波丹提供）

黑毛屋本家耶誕跨年雙人套餐

■台北信義新天地A4、台中中港店，12/24和12/31各限量10組

■APP獨享價4,378元→特選A5日本和牛－紐約客增量50% (原價5,412元)

■開搶時間：11/28至12/8 (APP線上開搶)

文／柯夢波丹　圖／COSMO、新光三越

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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