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7月校門關！故宮南院出「厭世媽媽古畫梗圖」請支援收嬰...網笑：有聲音

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院南部院區）

▲許多家長到了暑假，安排許多出遊行程帶小孩出去玩樂，花了不少錢。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院南部院區）

記者施怡妏／綜合報導

每年7、8月放暑假，是小朋友最開心的時候，但對於家長來說是「惡夢」的開始，小孩放暑假後不用到學校上課，家長就必須花時間照顧小孩，故宮博物院南部院區因此在臉書上貼出一系列的梗圖，「國曆七月校門關，媽媽你們還好嗎？」一連PO出12張《故宮院藏‧厭世媽媽梗圖系列》，笑翻一群網友們。

國立故宮博物院南部院區日前在官方臉書上貼出《故宮院藏‧厭世媽媽梗圖系列》，用古畫看圖說故事，內容包括「國曆七月校門關，燒真錢，保平安」，要帶小孩出去玩，還要花錢買玩具；還有搭配連鎖賣場的諧音梗，「請支援收嬰，暑假登場、阿嬤很忙」，孩子放暑假期間，家長還是要工作上班，許多人會拜託家中長輩幫忙照顧小孩。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院南部院區）

▲諧音梗讓不少網友看了表示，「這文字有聲音」 。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院南部院區）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院南部院區）

▲小孩在家中一安靜，可能有悲劇的事情即將發生。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院南部院區）

有些家長會安排孩子在暑假期間上才藝班，但現在的小孩卻只想要玩手機，「琴棋書畫、怡情養性，好無聊喔，我要手機」；也有許多找不到人可以幫忙帶小孩的家長，錯過夏令營的報名時間，或是剛好名額已滿，經常「拜託老師再收一個，多少錢都願意付」，但無奈夏令營已額滿，只能明年請早。

除了媽媽之外，小孩也會吵著要爸爸陪伴，或是喊肚子餓，這時爸爸會「選擇性假裝沒聽到」，還會遇到「催生」的長輩。許多網友看完一系列梗圖後，紛紛產生共鳴，「辛苦小編說了媽媽的心聲」、「完全是我們的心聲」、「剛剛才送去阿嬤家支援一天」、「外婆奶奶就是神隊友」、「燒真錢保平安=至理名言」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院南部院區）

▲許多家長沒時間顧小孩，只好把小孩送到夏令營，但常常忘記報名時間，或是名額已滿 。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院南部院區）

也有許多網友大讚小編的創意，「小編到底養了幾個小孩？怎麼那麼懂」、「這個小編好強」、「懂妳的故宮」、「如果能同時說明該圖出處就更好了」、「故宮媽媽也來支援了」、「超級懂暑假的媽媽」、「小編太有才了，為了看你們的作品而加入粉專」、「小編真的好搞笑厲害」。

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