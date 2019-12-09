影／棒球聯賽1分險勝大連大學　中原大學總教練嘆：非常吃驚！

記者蔡儀潔／深圳報導

兩岸42支大中小學校隊齊聚深圳，參加「第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽」。在8日的大學組比賽中，中原大學對上大連大學，7局下來以1:0險勝，總教練蔡宗憲賽後受訪時表示，「非常吃驚！沒想到那麽辛苦，投手已經接近台灣甲二級水準了，進步很快。」

▲賽事現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

本屆賽事共分為U10、U12、U15、U18、大學組5個組別，在8個場地進行100場棒球比賽，決出5個組總冠軍。經過為期一年的賽事中，兩岸近200多所大中小學進行選拔，最終決出42支隊伍，共計899人進入總決賽。

▲中原大學總教練蔡宗憲 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在8日的大學組比賽中，中原大學以1:0險勝大連大學。總教練蔡宗憲賽後向《ETtoday新聞雲》表示，由於大連大學昨日對戰世新大學時，讓對手拿下13分，且7局比賽中，大連大學就有16人被三振，完全沒有進攻空間，「當時心裡有數不會輸，以為很快就會拉開比數，讓二線球員上來，結果滿意外的，對比賽情況非常吃驚。」

他接著說，「大連大學守備非常厲害，投手已經接近台灣甲二級水準，全隊整場沒什麼失誤，但缺點就是抗壓性比較差，到最後一局壓力就來了，出現了不必要的失誤，所以我們才拿到這1分。他們實力非常好，進步非常大。」

談起兩岸棒球的差異，蔡宗憲直言，「大陸的設備講實在話，看了都羨慕，很多學生看得都傻眼了。他們剛剛介紹說，要新蓋一個打擊網，舊的這個要拆掉，我說什麼叫舊的，不是才蓋3年嗎。現在惠台26條提出後，相信會有更多台生過來交流。」

▲世新大學對戰廈門大學 。（圖／記者蔡儀潔攝）

中原大學的賽事結束後，世新大學對上廈門大學，以4:1的比分獲得勝利。今年第一次來參加的大一球員李祖維說，這次來心情很激動很澎湃，廈門大學的表現比想像中厲害，不好打，兩岸實力越來越接近。總教練鐘陳偉則表示，大陸棒球進步很快，但整合和細膩度還是有進步空間。

對於此行來深圳切磋，鐘陳偉說，由於比賽強度與台灣賽還是有點落差，所以在球技的提高上有限，經驗學習主要是拓展視野，包括適應場地、裁判習慣等，而且密集的賽事大大的增加了球員間的緊密度和團結，明年如果有機會還想再帶隊來參加。」

▼世新大學隊員在商量策略 。（圖／記者蔡儀潔攝）