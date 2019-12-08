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兒開心拍「第一份薪水20K」！隔天騎車去板橋玩掉了　媽急發文：好心疼

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兒樂拍「第一份薪水20K」薪資袋！隔天騎車去板橋河堤掉了　媽發文：好心疼。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

▲原PO貼出兒子傳給她的薪資袋照片。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽心急發文表示，兒子的第一份薪水7日騎車時掉了，希望大家幫忙尋找，「這只是一個當媽媽的心，看孩子這麼懊惱，我也好心疼。」

當事人7日在「爆怨公社」臉書社團說，懇求有善心人士撿到麻煩歸還，萬分感激，請致電她的手機號碼；兒子說是前往板橋河堤邊時掉的，附近沒有警察局。

請繼續往下閱讀...

原PO強調，「網友們，我不是討拍也不是要詐騙，這只是一個當媽媽的心，看孩子這麼懊惱，我也好心疼。」她也貼出兒子的薪資袋照片，只見上頭有兒子的全名。

▼原PO希望好心人撿到歸還。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼1000元、千元鈔、新台幣。（圖／記者陳俊宏攝）

原PO回覆網友的問題說，兒子的這份薪水差不多2萬元，「雖然不多，但是是他辛苦一個月的努力賺取的」；他6日領薪水開心拍給她看，忘記把錢放在家裡，和朋友出門玩時掉了。

原PO表示，事發後，兒子一直在外面找，也已經報案，如果找不回來，「也算給他上社會歷練的一課，但是看他失落的樣子，當媽媽的好心疼。」她當天深夜近12時留言，「謝謝大家，我也一直睡不著，但是明天凌晨4點得起床到早餐店上班，沒有一一回覆敬請見諒。感恩大家的安慰，永記心頭，感恩大家，晚安。」

其他網友留言，「其實...要遇到真正拾金不昧的好心人比中樂透還難，尤其是這種薪資袋...」、「希望可以找到，第一份薪水，心裡一定很難過」、「機會渺茫，但祝你好運遇到好心人。」

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