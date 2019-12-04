　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

便當哥走出超商驚見滿地千元鈔　蹲地狂撿再錄影「123」...44張全歸還

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南1名鄭姓便當店員工，11月18日送便當途中，在台一線的1家超商買飲料出來，準備離開時，發現地上都是白花花的千元大鈔，鄭男上前撿拾並報警查處，麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮，據報到場調閱監視器，循線查出係葉姓貨車車主所遺落，葉民直到接獲警方通知，才發現他口袋內的貨款都不見了。

▲鄭姓便當店員工拾獲44張千元鈔票，交台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮查處，循線找到葉姓失主，一文不少全數歸還，令葉民十分感動感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鄭姓便當店員工拾獲44張千元鈔票，交台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮查處，循線找到葉姓失主全數歸還，令葉民十分感動感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鄭姓便當店員工拾獲44張千元鈔票，交台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮查處，循線找到葉姓失主，一文不少全數歸還，令葉民十分感動感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮，11月18日上午執行清道專案勤務時，獲報轄內林鳳營統一超商旁有大量千元鈔票隨風飄散，鄭員馬上趕赴現場處理，現場之報案鄭姓民眾，將他拾起之紙鈔交由鄭員。

警方表示，撿到錢鄭姓男子說原本以為是假鈔，經他把隨風飄散的千元鈔票通通撿起來檢視，發現竟是真鈔，鄭男認為掉錢的人心中一定很著急，也許有急用」，所以才趕緊報警，希望能將撿到的錢歸還失主。

▲鄭姓便當店員工拾獲44張千元鈔票，交台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮查處，循線找到葉姓失主，一文不少全數歸還，令葉民十分感動感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭員再行細查路旁水溝及草地撿拾其他遺落之紙鈔，經清點共計千元紙鈔44張，總計為新台4萬4千元整，惟現場無任何民眾表示有遺落現金。

鄭員隨即調閱統一超商監視錄影系統，發現有部未拍攝到車號之藍色自小客貨車停於超商大門後，即發生千元紙鈔飄飛情形，研判應為該車輛至超商購物上下車時不慎遺落，因該超商監視錄影系統未拍攝到該車車號，鄭員乃沿台一線道路沿線調閱路口監視系統，逐一觀看清查路過車輛車型特徵，才在台一線、174線路口監視系統發現自1部小客貨車符合超商前該部疑遺失現金車輛特徵。

▲鄭姓便當店員工拾獲44張千元鈔票，交台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮查處，循線找到葉姓失主，一文不少全數歸還，令葉民十分感動感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方隨即調查該車車籍後，通知葉姓車主前來派出所進一步了解查處。葉民在接獲警方通知後，查看自己口袋，始驚覺該日工作所收貨款已不慎遺落，即馬上趕往鳳林派出所，經警方比對監視錄影系統畫面車輛特徵及葉民所述遺失金額均相符後，一文不少發還該筆金錢給葉民。葉民事後也親自到便當店，感謝鄭姓男子拾金不昧。

▲鄭姓便當店員工拾獲44張千元鈔票，交台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮查處，循線找到葉姓失主，一文不少全數歸還，令葉民十分感動感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鳳林派出所所長康恩崇説，警員鄭富榮得知有大量現金飛散，能秉持「視民如親」精神，細心檢視周遭尋回所有遺失現金，又主動調閱監視器通知失主領回，深獲民眾感謝並有效提升警方積極清廉形象，已呈報分局表彰。

►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
狂瘦35Kg脖子冒「減肥代價」網全看傻！小甜甜PO近況片認了
總統政見會18日正式登場！蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜正面交鋒
卓榮泰認「卡神」楊蕙如是民進黨員：個人行為與黨部無關
變頻冷氣出國不關　他收3個月電費驚呆：實測多久會壞！網坐等下
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中新社鐵皮屋工廠火災　烈焰和濃煙衝天

玩命15秒！外籍滑板男爬「復興北地下道」　高速俯衝分隔島...網傻眼

便當哥走出超商驚見滿地千元鈔　蹲地狂撿再錄影「123」...44張全歸還

收購總統候選人聯署書！中國紅色統一黨主席黃榮章遭通緝　7共犯被起訴

看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光

他飆車撞死夫妻喊賠1000萬！母籌200萬遭拒收急求律師幫忙…無奈：沒辦法

國小師抓狂「拘禁30生」還衝出抓人！　班導營救遭過肩摔

壽險業務員騎黃牌失控撞貨車亡　好友湧臉書哀悼貼文…好好休息吧！

3地瘋狂廝磨...小王「慾望不斷累積」喊：想佔有妳！瞎扯一起看星星　臉超腫

天然呆運將吃早餐…一下車「口袋貨款全掉光」！便當哥狂撿44張千鈔：快還他

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

快訊／台中新社鐵皮屋工廠火災　烈焰和濃煙衝天

玩命15秒！外籍滑板男爬「復興北地下道」　高速俯衝分隔島...網傻眼

便當哥走出超商驚見滿地千元鈔　蹲地狂撿再錄影「123」...44張全歸還

收購總統候選人聯署書！中國紅色統一黨主席黃榮章遭通緝　7共犯被起訴

看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光

他飆車撞死夫妻喊賠1000萬！母籌200萬遭拒收急求律師幫忙…無奈：沒辦法

國小師抓狂「拘禁30生」還衝出抓人！　班導營救遭過肩摔

壽險業務員騎黃牌失控撞貨車亡　好友湧臉書哀悼貼文…好好休息吧！

3地瘋狂廝磨...小王「慾望不斷累積」喊：想佔有妳！瞎扯一起看星星　臉超腫

天然呆運將吃早餐…一下車「口袋貨款全掉光」！便當哥狂撿44張千鈔：快還他

汪吃掉半包口香糖「木醣醇中毒」　1小時內癲癇肝衰離世

智慧農業結合共享經濟　創造台東六級智能農業

冬天油門反應更好油耗也「上升」？空氣阻力是關鍵

快訊／台中新社鐵皮屋工廠火災　烈焰和濃煙衝天

力挺Kobe復出湖人？　巴特勒：他和詹姆斯能和平共存

情斷還有城堡在！汽車董座送妻城堡遭法拍　無人敢接

「讓她好好痛定思痛！」　邱毅控告楊蕙如「教唆自殺罪」

夫妻月入10萬！想買「1200萬毛胚屋」　網曝慘痛經驗：之前也以為買毛胚省錢

乾燥花+老家具！台南復古咖啡小店　吃得到清爽芋頭千層蛋糕

為恭醫院二手義賣助貧病　75歲「十大抗癌女鬥士」連4年展大愛

社會熱門新聞

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

老婆面前倒下！台南暖警「不菸不酒」突趴桌上猝逝

外送員車禍竟急call完成訂單　他嘆：是死命必達嗎

色狼列車上摸乳　列車長報警逮人

她車上遭強壓晃動提告！男喊：是她自己翹高屁股

女工程師戀上高富帥　狂撒590萬結局好慘

拐妹子「不穿雨衣」激戰！她：像鬼對我笑

台南警界「3C高手」猝逝！同事：他冷天還穿短袖

男子酒後為男顧客口交 男提告處緩刑4年

共諜抓到了！中校軍中洗腦：共軍犯台馬上投降

前晚跑完蘇花　重機產險員隔日自摔遭輾身亡

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

從廁所激戰到走廊　他帶嫩女友狂野4次

真理褲軟Q妹　遭逮哭哭成「軟腳妹」

更多熱門

相關新聞

粗心運將吃早餐…一下車44張千鈔全掉光

粗心運將吃早餐…一下車44張千鈔全掉光

台南一名貨車司機日前駕車行經省道台1線林鳳營一處超商吃早餐，沒想到人才剛下車，口袋中滿滿的44張千元鈔票便隨之掉落，還被強風吹得到處飄；這時外出送便當的鄭姓男子見狀，急忙上前撿拾，同時報警求助。而這位粗心的貨車司機，直到警方找上門才知道自己剛收的貨款「全都掉光光」。

外送叫200元便當　菜色長這樣網爆熱議

外送叫200元便當　菜色長這樣網爆熱議

老饕曝便當「4爛菜」：根本垃圾

老饕曝便當「4爛菜」：根本垃圾

韓粉狂傳「29元便當照」！店家心累發聲明

韓粉狂傳「29元便當照」！店家心累發聲明

汐止騎士停紅燈嗑便當　網一看竟吵翻

汐止騎士停紅燈嗑便當　網一看竟吵翻

關鍵字：

千元鈔票滿天飛便當失主領回

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面