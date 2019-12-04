便當哥走出超商驚見滿地千元鈔　蹲地狂撿再錄影「123」...44張全歸還

記者林悅／台南報導

台南1名鄭姓便當店員工，11月18日送便當途中，在台一線的1家超商買飲料出來，準備離開時，發現地上都是白花花的千元大鈔，鄭男上前撿拾並報警查處，麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮，據報到場調閱監視器，循線查出係葉姓貨車車主所遺落，葉民直到接獲警方通知，才發現他口袋內的貨款都不見了。

▲鄭姓便當店員工拾獲44張千元鈔票，交台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮查處，循線找到葉姓失主全數歸還，令葉民十分感動感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警麻豆分局鳳林派出所警員鄭富榮，11月18日上午執行清道專案勤務時，獲報轄內林鳳營統一超商旁有大量千元鈔票隨風飄散，鄭員馬上趕赴現場處理，現場之報案鄭姓民眾，將他拾起之紙鈔交由鄭員。

警方表示，撿到錢鄭姓男子說原本以為是假鈔，經他把隨風飄散的千元鈔票通通撿起來檢視，發現竟是真鈔，鄭男認為掉錢的人心中一定很著急，也許有急用」，所以才趕緊報警，希望能將撿到的錢歸還失主。

鄭員再行細查路旁水溝及草地撿拾其他遺落之紙鈔，經清點共計千元紙鈔44張，總計為新台4萬4千元整，惟現場無任何民眾表示有遺落現金。

鄭員隨即調閱統一超商監視錄影系統，發現有部未拍攝到車號之藍色自小客貨車停於超商大門後，即發生千元紙鈔飄飛情形，研判應為該車輛至超商購物上下車時不慎遺落，因該超商監視錄影系統未拍攝到該車車號，鄭員乃沿台一線道路沿線調閱路口監視系統，逐一觀看清查路過車輛車型特徵，才在台一線、174線路口監視系統發現自1部小客貨車符合超商前該部疑遺失現金車輛特徵。

警方隨即調查該車車籍後，通知葉姓車主前來派出所進一步了解查處。葉民在接獲警方通知後，查看自己口袋，始驚覺該日工作所收貨款已不慎遺落，即馬上趕往鳳林派出所，經警方比對監視錄影系統畫面車輛特徵及葉民所述遺失金額均相符後，一文不少發還該筆金錢給葉民。葉民事後也親自到便當店，感謝鄭姓男子拾金不昧。

鳳林派出所所長康恩崇説，警員鄭富榮得知有大量現金飛散，能秉持「視民如親」精神，細心檢視周遭尋回所有遺失現金，又主動調閱監視器通知失主領回，深獲民眾感謝並有效提升警方積極清廉形象，已呈報分局表彰。

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