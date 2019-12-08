噁男捷運伸狼爪摸年輕妹下體！　被告強制猥褻竟不成立...檢：時間太短

▲台北一名陳姓男子在通勤時間搭捷運，趁人潮擁擠觸摸後方女子小芳的下體，遭到提告性騷擾和強制猥褻，但經檢方調查，認為「反應時間太短」，不構成強制猥褻，只依違反性騷擾防治法起訴陳男。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

台北一名陳姓男子於上班時間搭捷運時，趁人潮眾多、車廂內擁擠狀態，竟對他後方的年輕女子小芳（化名）伸出鹹豬手，觸摸她的下體。小芳因不滿被隨意碰觸，一氣之下控告陳男性騷擾和強制猥褻等罪。經台北地檢署調查後，由於陳男「犯案時間短暫」，檢方認為小芳還未能反應到自己遭受侵害時，陳男的行為已結束，不能認定構成強制猥褻，最後只有依違反性騷擾防治法起訴陳男。

經檢方調查，事件發生在今年的9月20日早上8點多的上班時間，陳男從永和住家搭乘捷運中和新蘆線要前往台北市上班，正當捷運停靠古亭站時，陳男見人潮擁擠，將右手往後擺以抱住自己背包的掩蔽方式，直接將狼爪往後伸，偷襲小芳的下體。小芳立即向警方報案並提告，而陳男觸摸的是小芳的下體，屬於身體隱私處，除了被依照性騷擾罪行提告外，也被依強制猥褻罪送辦。

檢方提到，依照小芳的說法，足以證明陳男的犯行是在短暫的瞬間完成的，而檢方認為因小芳心理還未受到強制的感受之前，陳男便已結束其犯行，因此認定陳男的行為還未構成強制猥褻。

檢方透過陳男被告的起訴書，對「猥褻」的定義解釋，猥褻是對人的身體有侵害，使其感到羞恥，並且引起他人的性慾或滿足自己的性慾，而對個人自由決定權有所妨害；如果加害者對被害者做出的行為，是輕微、瞬間結束的話，因為時間甚短，被害人未能及時反應自己有被侵害的感覺，加害者做出的行為已結束，此時被害人心理可能還未受到強制的感覺，因此不構成強制猥褻罪。

根據起訴書，陳男的行為是涉嫌違反性騷擾防治法第25條第1項，乘人無法抗拒而親吻、擁抱對方，或觸摸對方臀部、胸部，以及其他身體隱私部位的行為，為意圖性騷擾，違法將處2年以下有期徒刑、拘役以及十萬元以下罰金。關於本案，檢方只依違反性騷擾防治法將陳男起訴，強制猥褻部分不起訴。



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