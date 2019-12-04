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政大韓師霸氣稱「妳喜歡我」…摸遍女學生強抱逼告白　出境至今沒出庭

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▲▼示意圖,性侵,焦慮,壞,蕭條,危急,沮喪,絕望,心理,苦難,疼痛,害怕,情緒化,感覺（圖／123RF）

▲2名女學生控訴，政大韓籍教授於2017年間多次性騷，不僅在獨處時摸她們身體上下，更稱她們「喜歡他」，甚至強抱女學生逼著告白（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

韓劇「來自星星的你」中，都教授的深情形象，擄獲許多女粉絲的芳心，不料，真實任教政大的某韓籍教授，自認霸氣撩妹、多次性騷，讓女學生崩潰提告。2名女學生控訴，韓籍朴姓教授於2017年間，以師生不對等關係、情緒勒索等方式，聲稱女學生「喜歡他」，並多次趁獨處時撫摸大腿等身體各部，甚至還強抱逼告白。刑事部分，北院依8次性騷各判3月，合併執行1年2月，朴教授上訴後出境至今未歸；民事部分，北院判賠2位女學生50、30萬元，可上訴。

女學生表示，朴教授於2017年3月間，以語言交換為由，每周2次進行「特別指導」，又請她擔任助教，期間多次對她摸臉、摸頭、摸大腿及追問私人問題，即使她邊躲邊說「請不要這樣」，但教授仍持續性騷，讓她不禁傳Line提醒教授「已構成性騷」，不料教授竟反過來發飆，強調摸大腿內側才是性騷，示範時還「順手」摸了大腿內側一把。

她礙於朴教授的「老師地位」不敢聲張，朴教授卻變本加厲，不但在2人談話時總說女學生「喜歡他」，還進行「感情分析」，「妳對我的感情不是女兒對父親，也不是學生對老師，而是愛」，甚至還要她伸手「感受他的脈搏」，如此霸氣的舉動，讓女學生不敢不配合…甚至有次她提到「喜歡的男生」，更讓朴教授急得「宣示主權」，一把抱住女學生，臉更直接貼上去逼她「告白」，女學生擔心受害，只好委屈以「應該吧」、「是吧」回應。

之後女學生想和教授保持距離，又遭朴教授傳訊騷擾，「因為我對妳很好，妳好像很舒適的樣子阿」、「我會把人弄得很辛苦，以後讓妳一邊哭著一邊說『我做錯了』，要我做做看嗎？」、「妳現在不是在刺激我嗎？妳還是想著我以後還是會叫著妳的綽號、對妳好，不是嗎？」

另名女學生也證稱，朴教授於2017年5月間，伸手摸她鎖骨持續10秒，有次還直接躺到她肩膀上，起來時還問她怎麼「臉紅很害羞，是不是喜歡我」，之後又藉比劃人體部位，對她一路從鎖骨摸到乳溝，讓她感到噁心、錯愕、不舒服。

北院依政大性平會報告、女學生證詞、Line對話紀錄，以《性騷擾防治法》對朴教授向2位女學生的8次性騷擾，各判3月徒刑，合併執行1年2月徒刑，執行完畢後驅逐出境；民事部分，2位女學生各向朴教授求償100萬元，而朴教授於刑事上訴後，出境至今未歸，北院於12月4日，判他須賠2位女學生50、30萬元。

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