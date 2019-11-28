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捷運出口音樂節你還沒來？壓軸場12/7東區開唱＆心中山潮好玩年底前揪人逛爆

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▲▼2019捷運出口音樂節。（圖／台北捷運公司提供）

▲2019捷運出口音樂節從「心中山」唱到東區。心中山線形公園聖誕燈飾已點亮，吸引大批人潮狂拍。（圖／臺北捷運公司提供，下同）

生活中心／台北報導

捷運出口音樂節年年舉辦，每年都人潮爆棚、好評不斷，2019捷運出口音樂節延續好口碑，邀請多組實力派歌手在捷運中山站「爵士廣場」與東區地下街14號出口「頂好廣場」熱鬧開唱，11/16、11/23連續兩個週六在爵士廣場都吸引大批人潮，「心中山」線形公園綠蔭廊道更有主題市集、街頭藝人、裝置藝術、現場優惠等活動，從早玩到晚也不膩！12/7捷運出口音樂節壓軸場在頂好廣場盛大展開，錯過兩場沒關係，壓軸場可別留下遺憾，記得揪朋友到現場感受超HIGH氛圍。

▲▼2019捷運出口音樂節。（圖／台北捷運公司提供）

請繼續往下閱讀...

最近走到中山捷運站，有沒有發現站體外觀跟地下街都變得不一樣了呢？臺北捷運公司全新打造捷運中山站極捷運雙連站間的「心中山」線形公園綠蔭廊道，延展地下書街設計，以黑白色調進行改造，規劃出「心中山舞台」、「遊人啡飲」、「月光森林」、「爵士廣場」及「星橋綠坡」等五大亮點，營造出全齡的休閒遊憩範圍。爵士廣場一直以來都是中山地下街的重要活動空間，2019首場出口音樂節，由歌手郭修彧、魏嘉瑩及鼓鼓呂思緯揭開序幕，爵士廣場拱橋耶誕裝飾一併點亮，伴隨微風跟音樂舞動身體，感受輕搖滾的週末氛圍；11/23則由剛晉升人夫的金曲歌手許書豪、PiA吳蓓雅及白安接力演出。

2019捷運出口音樂節壓軸場將於12/7（六）16：00～18：00在東區頂好廣場舉行，當天有「Crispy脆樂團」輕柔溫暖的嗓音、跟著「女孩與機器人The Girl and The Robots」的電音節奏不自覺點頭、「MC耀宗 Dream Walker」的Beat讓你拍手叫好。前兩場都是剛開幕就人潮爆滿，壓軸場當然要提早到現場卡位！

▲▼2019捷運出口音樂節。（圖／台北捷運公司提供）

▲創作藝術家林彥良設計的Mr.Cloudy夢想犬。

▲▼2019捷運出口音樂節。（圖／台北捷運公司提供）

▲設計師徐福治作品「彩彩日光」。

除了出口音樂節之外，心中山線形公園12/29前週末也週週有活動，12/14跟12/21在爵士廣場都有現場表演，黃奕儒Ezu、王艷薇、蕭秉治、慢慢說、JR紀言愷、小球莊鵑瑛⋯⋯等，舞台魅力＆歌唱實力讓人瘋狂；12/29前在月光森林、爵士廣場也能欣賞到藝術家吸睛的創作，創作藝術家林彥良設計的Mr.Cloudy夢想犬以幽默姿態攀上捷運大樓，象徵無畏追夢的勇氣，超可愛的萌樣讓人拍不停；天色漸暗、爵士廣場跟星橋綠坡上的燈飾閃閃亮起，隨光影折射到地面的「彩彩日光」，色彩繽紛，超殺手機容量！12/14跟12/21下午三點，只要於各區裝置藝術拍照打卡並tag#心中山好好玩，設定為公開後出示手機頁面，即可至爵士廣場服務台兌換限量紙膠帶＋活動優惠本，憑活動優惠本至周邊店家消費還能享專屬優惠。

▲▼2019捷運出口音樂節。（圖／台北捷運公司提供）

心中山線形公園裝置藝術、聖誕造型燈飾輪番登場，12/29前週週有「有趣市集」，多樣文青風手創商品讓人著迷，潮男潮女聚集聊天談笑有夠chill，說不定還會在心中山舞台碰見街頭藝人，現場來段即興演出，堪稱年底前週末最強活動，週末還不知道要去哪？當然是去出口音樂節聽歌然後逛爆心中山啊。

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