早點回家！今晚到明晨最冷「下探10度」⋯下週三起北部又轉雨

▲今晚溫度最低下探10度。（圖／記者周書羽攝）



記者李宜秦／台北報導

受大陸冷氣團影響，今明2天將是氣溫最低的時段，中央氣象局提醒，今晚到明日清晨新北等5縣市局部地區可能下探10度，全台低溫也僅12到15度。不過由於水氣減少，近幾天都不會有降雨情形，直到下週三起再受到東北季風影響，北部、東半部等迎風面地區才會有局部短暫降雨。

中央氣象局預報員官欣平表示，今天起水氣減少，昨晚開始雨勢由南而北逐漸緩和，接下來天氣將轉為「乾冷」型態，今晚至下週一均受冷氣團與輻射冷卻影響，今晚到明日清晨最冷，全台低溫僅12到15度，氣象局也針對新北、桃園、新竹、苗栗、金門等5縣市發布低溫警報，上述縣市部分平地地區氣溫還可能下探10度以下。

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▲下週一白天起冷氣團將減弱。（圖／記者周書羽攝）

官欣平指出，冷氣團到下週一白天起逐漸減弱，下週二開始溫度就會小幅回升，全台約落在16到18度，北部地區高溫也逐漸回到20度上下，整體天氣型態為舒適、涼爽。

官欣平表示，下週三起北部、東半部地區受新的一波東北季風影響，迎風面地區會有局部短暫降雨，不過降雨不如昨日明顯，且溫度也不會太低，北部約為17到21度，其他地區則是早晚稍涼。此波東北季風影響到下週五減弱，僅剩東半部與北部山區會降雨，其餘各地將轉為多雲到晴的狀況。