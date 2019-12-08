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「第一美胸」切粉瘤險死！鬼門關回來大秀性感照　表情意外成亮點

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▲▼「第一美胸」中門大開... 炸出35E豪乳 親回整容疑雲。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

▲「第一美胸」大秀性感照，表情意外成亮點。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

記者趙蔡州／綜合報導

擁有「大陸第一美胸」之稱的女星徐冬冬11月在醫院動手術，不料因為切割粉瘤時位置太靠近動脈，導致其流血過多昏迷、送進加護病房搶救，所幸最後順利保住一命。鬼門關前走一遭後，她近期終於康復並開始投入工作，5日更在微博曬出中門大開的禮服辣照，大方秀出35E巨胸引發網友討論。

徐冬冬5日在微博分享4張美照，照片中她身穿紅色的長裙禮服，禮服中間則大方秀出35E的深邃事業線，女王味十足、優雅的的翹腳坐在椅子上，畫面看起來相當吸睛，但下一秒她卻盤腿做出鬥雞眼等逗趣表情，女神與女神經之間轉換讓許多粉絲笑翻，「剛想說好美啊，二張照片垮了」、「性感中漏出一絲沙雕（傻屌）氣息。」

▲▼「第一美胸」中門大開... 炸出35E豪乳 親回整容疑雲。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

▲▼「第一美胸」中門大開... 炸出35E豪乳 親回整容疑雲。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

▲她除了擺出女王味十足的姿勢外，也擺出鬥雞眼等十分逗趣的表情。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

據悉，徐冬冬右肩過去一直長有粉瘤，由於其體積越來越大、漸漸有礙觀瞻，她11月初決定在北京某整形醫院動刀切除，不料因為粉瘤的位置太靠近動脈，導致她流血過多陷入昏迷，醫院立刻把她轉到急診中心搶救，所幸不久後救恢復意識。

▲徐冬冬曝傷照。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

▲徐冬冬在微博曝光傷勢的照片。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

她事後也在微博上傳傷勢照片，可以看見儘管她的右肩被紗布蓋住，但仍可以清楚看到底下已經變成深紫色的皮膚，整塊嚴重瘀青且疑似有滲出血。這次手術在鬼門關前走一遭，她也相當感謝關心她的親友、粉絲以及醫護人員，「是你們讓我感受到，能被愛著，真是太幸運了」，未來也會更注重自己的健康。

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