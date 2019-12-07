　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁簽書會12/8登場　秀6000字、276條政績合體李婉鈺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳水扁合體李婉鈺舉行簽書會。（圖／翻攝李婉鈺臉書）

▲陳水扁合體李婉鈺舉行簽書會。（圖／翻攝李婉鈺臉書）

政治中心／綜合報導

還記得前總統陳水扁的政績嗎？陳水扁8日將合體一邊一國行動黨區域立委候選人李婉鈺，於「李婉鈺的城市小客廳」舉行簽書會，一邊一國不分區第3名的朱孟庠，還為此列出陳水扁執政12年的政績，細數陳水扁從擔任台北市長到總統卸任時，共6000餘字、276條政績。

陳水扁目前雖處於「保外就醫中」，但仍時常透過臉書評論社會時事、不時還會舉辦簽書會，甚至登記成為一邊一國黨不分區被提名人，8日更將合體李婉鈺，積極為一邊一國立委候選人站台。另外，朱孟庠還逐條列出陳水扁過去政績，包括交通改善、社會治安及公共安全、環境保育、教育、福利醫療、文化休閒、基礎建設、便民服務、國際化政策等9個層面。

陳水扁12年政績如下：

交通改善方面：

1.市民大道全線完工通車。
2.環東天母快速道路第一期工程(內湖路一段至麥帥二橋)完工通車，計4.238公里。
3.基隆路車行地下道完工通車。
4.台北大橋擴建工程完工通車。
5.華江橋擴建工程完工通車。
6.景美溪橋新建工程完工通車。
7.麥帥二橋完工通車。
8.完成七條公車專用道及一條公車優先道。
9.捷運木柵線營運通車，旅運量達3800萬人次以上。
10.捷運淡水線營運通車，旅運量達4100萬人次以上。
11.環東基河快速道路下層將於十一月底前通車。
12.開辦主題專車(年貨、燈會、花季、掃墓、龍舟、考生、賞月、休閒等專車)。
13.加強重大違規停車拖吊之執行。
14.掃除路霸3700多處，增繪汽、機車停車位2100個。
15.改善本市重大交通瓶頸地區之行車秩序34處。
16.輔導成立計程車運輸合作社計19家，近萬輛計程車。
17.交通安全死亡人數由舊市府時代(72至83年)平均每年206人降為去年的134人，85年約173人，今年以100人以下為目標，截至九月初死亡人數為68人，較去年同期減少31人。
18.復興北路穿越機場車行地下道工程開工。
19.興建西藏大橋新建工程。
20.推動計程車改裝為瓦斯車，近5000輛。
21.推動天然氣公車，年底前引進6輛。
22.增加路外停車格，計16,000多個。
23.規劃信義支線，將於本年10月開工。
24.規劃洲美快速道路，將於本年11月開工。
25.改建大直橋。
26.推行公車票證電腦化。
27.捷運中和線及新店線古亭站以北將於年底前通車。
28.交控及行控中心啟用。
29.採購新公車1654輛。
30.取締酒醉駕車。
31.市民上班上學通勤時間單程由83年的46.5分鐘減為27.5分鐘。
32.公車平均每日載客人數由83年的負6.69%成長為86年的4.84%。

社會治安及公共安全方面：

1.執行「維護公共安全方案」，並成立「公共安全抽查小組」，以落實成效。
2.成立消防局。
3.拆除大型違建、廣告物、商業區防火巷。
4.實施供公眾使用場所強制責任意外險。
5.掃蕩非法電動玩具店。
6.掃除住宅區色情行業及擴大商業區掃黃。
7.廢除公娼。
8.推動警察社區化。
9. 加強保護少年措施專案，柔性勸導深夜未歸的青少年回家，實施以來青少年犯罪率下降27個百分點；另本年1月至7月底止與去年同期相比較，青少年犯罪率下降27.58個百分點。
10.加強集合住宅公共安全檢查。
11.取締檳榔西施。
12.成立勞動檢查處。
13.籌設防災科學教育館，將於本年年底局部開館。
14. 火警死亡人數由82年的919人、83年的50人，降低為85年的17人、86年的23人，今年將以17人以下為努力的目標。截至九月初為止，死亡8人，較去年同期減少15人。
15. 重大職業災害人數由舊市府時期(77年至83年)每年平均死亡48人降為去年的24人，截至九月初，計死亡16人，較去年同期減少3人。
16. 提供市民提領鉅額款護送、夜歸婦女護送或叫車、協助校園安全服務。
17.提供市民外出住宅巡邏(你離家、我看家)服務。
18. 今年一般及重大竊盜案件發生率與去年同期(1至7月)比較分別降低18.80與44.55個百分點。
19. 治安防治績效中有關重大刑案部分在七個都會城市排名第一。
20. 在營軍人死亡人數由83年的36人，降為84年的33人，85年的21人(且全年無自裁事件)，本年(1至7月)死亡人數8人，與去年同期比較減少2人。

環境保育方面：

1. 完成關渡自然公園用地徵收，東南區賞鳥設施已開放使用，西南區賞鳥設施將於9月底完工。
2.擴大野生動物保護區(中興橋至永福橋)，並訂名為台北野雁保護區，並經營華江雁鴨自然公園。
3.通過山坡地建築開發要點，嚴格禁止坡度超過百分之30以上的山坡地開發及建築。
4.實施三合一垃圾清運工作。
5.推動全市實施資源垃圾回收計畫。
6.廢棄車輛查報、公告、拖吊時間各縮短為48小時。
7.完成南港山豬窟垃圾衛生掩埋場。
8.興建內湖污水處理廠。
9.完成迪化污水處理廠提升二級處理工程規劃。
10.木柵焚化廠正式運轉。
11.完成海洋放流管工程。
12.獅子頭抽水站及龍形隧道完工。
13.水源區宜林地復舊造林計畫。
14.實施「掃髒計畫」。
15.加速衛生下水道用戶接管普及率，由百分之23提高為百分之39.12(年底將達百分之40)。
16.北投垃圾焚化廠完成試運轉。
17.推動環保單位申請I.S.O系列品質認證。
18.受理市民申請輻射鋼筋污染建築物免費偵測，近千件。
19.試辦垃圾費隨袋徵收措施。
20.空氣品質不良天數(PSI>100)之比例由83年的7.2%降為86年的4.1%、87年1至7月的3.2%。

教育方面：

1.推展高中、職多元入學方案(推薦甄選、申請入學)
2.天文科學教育館開館。
3.興建三所開放小學。
4.辦理國小中、高年級英文教學。
5.輔導成立教師會。
6.籌設市立台北大學。
7.籌設空中大學及終身學習中心。
8.發放幼兒教育券。
9.全面辦理國小學童營養午餐。
10.籌建巨蛋體育館。
11.舉辦青少年高峰會議及21世紀新公民運動。
12.舉辦青少年大型活動。
13.推動小班制，國小每班人數由三年前的34.12人降為去年的30.28人，國中每班人數由三年前的37.55人降為去年的33.98人。
14.簡化高中職考題難度，並提高本土史地的配分。
15.籌建麗山、南湖、南港、中崙高中，其中麗山高中校舍工程已動工。
16.改制四所完全中學或綜合中學(大直、大理、成淵、西松)。
17.興建青少年育樂中心。
18.籌建第二啟智學校。
19.完成4個圖書分館、2個閱覽室。
20.發行終身學習護照。
21.教育局成立特教科、幼教科。
22.特教經費達教育經費百分之5(39億元)。
23.開放58所校園夜間體育運動設施。
24.動物園熱帶雨林區完工開放。
25.推動興建動物園旅客輸送系統。
26.發行兒童護照。
27.提高高中升學容量3000人，87學年度將達4000人。
28.國小師生比將由目前的1.5人，三年內提高為1.8人。
29.成立文山區社區大學。
30.私立高中、職學校學生學雜費補助款每學年將提高為12000元。

ET快訊
陳小春開唱...場外抗議「自首」　他場內道歉：對不起
T妹賣二手內褲遭投訴「沒味道」！她曝原味內褲「真實製造過程」
謝和弦臉書顯示「單身」！　狂洗版嗆粉絲...預告今晚動向
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

承諾「會好好輔選」…韓國瑜、侯友宜料8日下午4點合體造勢

父親遺訓「辜家一切都是台灣人借放」　辜寬敏：投蔡英文守台灣

「厝蓋一半師傅不能換」！陳建仁力挺林淑芬、蔡英文連任

陳水扁簽書會12/8登場　秀6000字、276條政績合體李婉鈺

圖／不畏13度低溫！韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

痛批國民黨大陣仗探病「秀下限」　時力：無法容忍把醫院當作政治秀場

藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

民進黨執政4年「苦茫翻亂」　韓國瑜：蔡英文連任將會「慘慘慘慘」

綠委曝馬英九接見中共政委不只一位　馬辦：炒作、無聊

影／館長獻站台處女秀　怒嗆韓國瑜「太扯」：有眼睛的人都看得出來

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

謝和弦3萬元交保一回家就脫光　大嗆柯文哲：沒LP

承諾「會好好輔選」…韓國瑜、侯友宜料8日下午4點合體造勢

父親遺訓「辜家一切都是台灣人借放」　辜寬敏：投蔡英文守台灣

「厝蓋一半師傅不能換」！陳建仁力挺林淑芬、蔡英文連任

陳水扁簽書會12/8登場　秀6000字、276條政績合體李婉鈺

圖／不畏13度低溫！韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

痛批國民黨大陣仗探病「秀下限」　時力：無法容忍把醫院當作政治秀場

藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

民進黨執政4年「苦茫翻亂」　韓國瑜：蔡英文連任將會「慘慘慘慘」

綠委曝馬英九接見中共政委不只一位　馬辦：炒作、無聊

影／館長獻站台處女秀　怒嗆韓國瑜「太扯」：有眼睛的人都看得出來

企甲／愛山林主力頻傳傷勢　極速超跑外援仍適應亞洲球風

REN吞CD唱《當你孤單你會想起誰》　台粉應援逼紅眼眶：想成為回報你們的帥氣歌手

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

ABL／梅奧自信月底恢復NBA巔峰身手　眼中只有總冠軍

辣椒螃蟹日清泡麵新加坡才買得到！吃貨遊新加坡必買5樣伴手美食

UBA／義守主場逆轉勝　台科大保級之路險峻

哪一國低調卻實力超強　網一致推爆「2國」：強到嚇死你

莫文蔚下身失蹤「逆天S曲線全露」...狂誘周興哲：彈鋼琴都在抖！

快訊／合歡山貨車墜深谷「2大1小輕重傷」　1男滿身傷搶救不治

承諾「會好好輔選」…韓國瑜、侯友宜料8日下午4點合體造勢

政治熱門新聞

王淺秋閃辭　新任局長皺眉2秒嘆氣

館長嗆賭：小英當選請「6000份雞排」

韓家臣6月走4人！王淺秋嗆議員：老是霸凌官員

影片還原！陳宜民先拍帽再雙手推女女警

韓國瑜簽MOU執行率7％　農民吐心聲

圖／郭台銘秀與川普、梅蘭妮亞合照

王浩宇狂譏學姊：比王淺秋扯1000倍

卡神網軍案重挫綠營　他曝：韓營一定後悔

沒表明身分？「完整對話」狠打臉陳宜民！女警：我是保六的

黃瀞瑩嗆王浩宇：別一天到晚管別人

「心動系」立委10強出爐！高嘉瑜狠甩賴品妤

何庭歡要顏若芳道歉：罵完後偷改貼文就沒事？

idcc集團驚見「游錫堃PTT帳號」　站方公告刪除

謝龍介回應館長請一萬份雞排

更多熱門

相關新聞

挺蔡又挺韓　牙醫公會遭疑押雙寶

挺蔡又挺韓　牙醫公會遭疑押雙寶

牙醫師公會全聯會10月才舉辦「全國牙醫界蔡英文連任後援大會」，昨又宣示，將於12月8日舉辦「全國牙醫界2020韓國瑜後援會成立大會」，遭外界認為雙邊押寶。對此，全聯會理事長王棟源受訪時表示，以往總統選舉，無論藍綠，公會都會幫忙辦後援會，並不會因特定立場而偏頗。

蔡英文8日連跑6攤台中立委造勢場

蔡英文8日連跑6攤台中立委造勢場

韓國瑜：用選票終結2019「亂」字

韓國瑜：用選票終結2019「亂」字

基進黨送匾　轟韓：無恥近乎神勇　

基進黨送匾　轟韓：無恥近乎神勇　

王淺秋4小時2度嗆高綠議員131字

王淺秋4小時2度嗆高綠議員131字

關鍵字：

陳水扁一邊一國李婉鈺2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

謝和弦「比較愛大麻」嗆妻

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦：愛哭像個娘們！

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

喝醉拒付99萬帳單！孫生東區夜店「遭安管強行拖走」

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面