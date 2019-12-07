台南永康工廠暗夜大火　「延燒6小時」慘成廢墟

▲台南市永康區環工路1家科技公司凌晨發生火警，由於起火是工廠內泡棉等易燃物質，火勢一發不可收拾，現場一片火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區環工路1家科技公司，12月7日凌晨發生火警，消防局出動共6梯次74部防車，人員90多人前往搶救，由於起火是工廠內泡棉等易燃物質，火勢一發不可收拾，現場一片火海，在消防人員全力搶救下，火勢直到上午7時才撲滅，工廠付之一炬，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

台南市消防局於7日凌晨1時24分許據報，台南市永康區環工路1家科技公司工廠發生火警，由於火勢很大，冒出大量濃煙，消防局先出動4梯次，派遣連大隊部在內計27車61人前往搶救，消防人員到場發現起火的是泡棉等物質，火勢一發不可收拾，幸好無人受困受傷，消人員馬上請求出動空拍機及重機具支援方以掌握火場狀況。

消防人員全力布多條水線搶救，設法將火勢侷限，並增援3部化學泡沫車，徵調挖土機，並通報保局是否發布空污警報。由於火勢難以控制，消防局再增援第5、梯次消防人車共達74車90多人搶救。

消防人員以空拍機掌握火場燃燒面積約1000平方公尺，並補給消防人員空氣呼吸瓶等後勤支援，挖土機協助開挖，在消防人員全力搶救，凌晨3時16分將火勢控制，但直到上午7時才將火勢撲滅，但工廠付之一炬，幸無人員傷亡。在搶救過程，消防局通報環保局派員監控空污情況。目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

►我沒有遲到，是時間遲到了！