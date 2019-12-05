「一條火線」燒整夜…滅完再來一條　3天2起！新竹狂吸怪臭味

▲竹東地區連續發生2起河岸大火，雖無人傷亡，但火警造成的廢氣讓附近居民苦不堪言。（圖／翻攝張順朋臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹河岸驚傳連續大火！竹東68線二重埔路段旁河岸，3日晚間一場熊熊火光照亮夜空，遠看黑煙飄散，不少居民紛紛關閉門窗，痛苦直呼「吸久頭好痛」。沒想到4日中午火勢撲滅後，晚間8點在竹東河濱公園附近又發生同樣火警，沿岸沙洲幾乎陷入火海，由於河岸距離太遠，消防車同樣無法進入救火，這一燒，又燒到5日清晨4點左右才順利撲滅，雖然未造成人員傷亡，但是連續多日的「毒氣」讓附近居民都苦不堪言，大罵「吸毒氣快吸到死了」。

新竹縣二重埔3日才被民眾PO文抱怨「68快速道路旁河岸燒出一條火線」，當時因為消防隊水線無法拉至火警現場，只能眼睜睜看著火勢從晚間7點燒到隔天中午，將近16小時才燒完，附近居民痛苦大罵「快速道路附近天天都在偷燒」、「這裡不意外」、「常常有人燒垃圾、「整晚都很臭，好像越燒越大」、「這已經不是燒垃圾了吧？火大成這樣，臭死了」、「我都快中毒了，全部窗戶關起來還有異味。」

好不容易滅了火，空氣中的臭味開始慢慢淡去，沒想到就在晚間8點左右，竹東河濱公園河道也突然起火燃燒，沿岸沙洲幾乎陷入火海，由於河岸距離太遠，消防車同樣無法進入救火，加上風大助長火勢更加兇猛，這一燒，又燒到5日清晨4點左右才順利撲滅，雖然整起火警並未造成人員傷亡，但是連續多日的「毒氣」讓附近居民都苦不堪言，大罵「吸毒氣快吸到死了」。

竹東代理鎮長張順朋也在臉書貼文表示，近幾次火警都是在河道中間有兩條溪流的小沙洲燃燒，不過根據環保單位表示，現場並沒有監視器，所以無法拍到是什麼原因起火。經消防人員研判，可能是駕駛將菸蒂往橋下丟，加上近來降雨量少天乾物燥，而引燃雜草火勢，一發不可收拾、也可能是部份補蟹人，在補完蟹後於附近生火，火碳餘灰未撲滅而造成火勢燃原。

張順朋也呼籲，這場火勢造成二重地區空氣惡化，發出令人作嘔的味道，住家飄進許多燃燒後的黑色灰燼，不論何原因，鄉親都要發揮個人道德心來守護我們的家園生態免於被人為破壞。

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