快訊／北市林森北路火警！大廈「1樓全面燃燒」火舌狂竄　警消急灌救

記者黃彥傑／台北報導

北市林森北路7日上午發生一起火災，一處大廈突然竄出火光，現場濃煙漫天，火舌不斷從裡頭竄出，畫面相當驚悚。由於該處大廈樓上除了一間酒店外，幾乎全是出租套房，裡面約有百名民眾，警消獲報趕抵現場，緊急疏散民眾並灑水灌救。

▲林森北路大厦，一樓全面燃燒，現在搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

警消初步了解，事發當時1樓三戶全面燃燒，不排除起火點為林森北四面佛。此外，火警造成民眾吸入性嗆傷，目前有2名住戶送醫救治中，而至於詳細的起火原因，仍有待進一步調查釐清。