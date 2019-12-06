台灣美光台中二廠貨車輾壓女保全員　左大腿骨折一度命危幸救回

▲台灣美光台中二廠發生大貨車輾壓女保全意外，經送醫急救恢復意識。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

后里科學園區傳意外！知名記憶體大廠台灣美光台中二廠5日晚間發生卸完貨大貨車要出廠區時，不明原因撞上王姓女保全員，整個人遭輾過一度失去生命徵象，所幸送醫後恢復意識，目前仍在加護病房觀察中，事發原因則有待釐清。

台中市消防局5日晚間6點半左右獲報，后里區后科南路的台灣美光科技台中二廠，有人遭大貨車輾壓。消防隊立刻出動人車前往現場，到場後發現傷者為該公司的王姓女保全員，經確認人遭輾壓在車下但未受困，且無生命徵象。

▲救護人員到場後將傷者抬上救護車，送醫急救。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防人員經將她拉出車外，先進行CPR，經高級救護員確認王女只是休克，但左大腿骨折、眼部瘀青，立刻將她送上救護車，並送往衛福部豐原醫院急救，所幸過程中恢復意識，經醫院開刀治療，目前住院觀察中。

中科管理局表示，經初步了解，當時大貨車司機林姓男子剛卸完貨，開車從卸貨區準備離開廠區，卻不知為何會撞上對向步行往辦公室方向的王姓女保全。警方到場後，已排除林男酒駕，王女則在加護病房，原因有待調查。

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