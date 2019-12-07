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習近平主持政治局會議　傳遞2020年經濟工作「五大信號」

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▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平主持中共中央政治局會議。（圖／新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平6日主持召開中共中央政治局會議，分析研究2020年經濟工作，《新華社》指出，會議傳遞了2020年經濟工作五大信號，包含確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官、化外部壓力為改革開放動力、堅決打好打贏三大攻堅戰、推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟佈局、改進領導經濟工作的方式方法。

根據《新華社》報導，會議傳遞的信號一為「確保全面建成小康社會和『十三五』規劃圓滿收官」，會議提出，明年要保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官，「要做到『四個堅持』，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力。」

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生提到，明年經濟工作的目標和舉措都已明確。這「四個堅持」，將推動中國經濟行穩致遠，不斷邁向高質量發展，明年要緊扣全面建成小康社會目標任務，全面做好「六穩」工作。

信號二為「化外部壓力為改革開放動力」，會提強調，當前和今後一個時期，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。要堅持用辯證思維看待形勢發展變化，增強必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。

國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副研究員李承健說，展望明年，中國經濟面臨的內外部環境依然複雜嚴峻，在這種情況下，中央一方面強調長期向好趨勢沒有變，穩定預期、堅定信心；一方面強調化壓力為動力，用改革開放和自身發展的確定性對沖外部不確定性。

信號三為「堅決打好打贏三大攻堅戰」，會議指出，明年要堅決打好三大攻堅戰，確保實現脫貧攻堅目標任務，確保實現污染防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險。

中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍說，這是全面建成小康社會、經濟邁向高質量發展的必然要求。能否兌現承諾、交出合格歷史答卷，三大攻堅戰是必須跨越的關口。

信號四是「推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟佈局」，會議強調，要加快現代化經濟體系建設，推動農業、製造業、服務業高質量發展。

王軍表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，在強調保持經濟運行在合理區間的同時，中央著眼長遠，進一步強調加快現代化經濟體系建設，強調高品質發展，未來經濟工作將更加注重品質、結構、社會民生。

信號五是「改進領導經濟工作的方式方法」，會議提出，切實把黨領導經濟工作的製度優勢轉化為治理效能，全面做好改革發展穩定各項工作，改進領導經濟工作的方式方法，完善擔當作為的激勵機制。

中央黨校教授韓慶祥說，面對依然複雜的國內外形勢，明年要確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官，必須以強大的製度優勢和治理能力有效應對一系列風險挑戰。

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