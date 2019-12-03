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去年與台灣斷交！薩爾瓦多總統「恪守一中原則」：支持中國實現和平統一

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▲▼薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／路透）

▲薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）強調，支持中國實現和平統一。（圖／路透）

 記者邱茀濱／綜合報導

薩爾瓦多去年8月21日宣布與台灣斷交，結束長達77年的外交關係，並與中國建交。中國國家主席習近平3日與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在北京舉行會談，對方稱，薩方完全恪守一個中國原則，支持中國實現和平統一。

據悉，這次會面是薩爾瓦多與台灣斷交後，布格磊首次對中國進行國是訪問。習近平在會上指出，中薩建交一年來，雙方各領域交流日益密切，經貿合作持續拓展，相互了解不斷加深。

不僅如此，習近平還盛讚布格磊作出維護和發展中薩關係的正確決定，展現出政治家的戰略眼光和歷史擔當，並對中薩關係「大有可為、前景光明」表示贊同；「中方願同薩方一道，在相互尊重、互不干涉內政基礎上，增進互信，擴大交往，加強合作，推動兩國關係不斷邁上新台階。」

習近平強調，很多來華訪問過的薩爾瓦多朋友表示，「來中國前，中國對他們是個謎；來中國後，他們成了中國迷」，他們歡迎更多薩爾瓦多各界朋友來中國走走看看，加強兩國人民交流和相互了解，為中薩關係構築更加廣泛的社會和民意基礎，推動中薩關係長期健康穩定發展。

▲1月4日，中共中央軍委主席習近平發表重要講話。（圖／翻攝新華社）

▲習近平與發布格磊舉行會談。（圖／翻攝新華社）

布格磊則稱「中國是個偉大的國家，在國際舞台上擁有極其重要的地位」，他十分欽佩中國燦爛的歷史文化和偉大的發展成就。雖然兩國的建交時間不長，但雙方完全有能力成為彼此的好夥伴、好朋友。

他還感謝中方為薩經濟發展提供的幫助，薩方期待同中方加強投資、貿易、基礎設施、農業、旅遊、文化、科技等領域合作，共建「一帶一路」。布格磊還強調，薩方完全恪守一個中國原則，支持中國實現和平統一。

其實，薩爾瓦多去年8月21日宣布與台灣斷交，結束長達77年的外交關係，並與中國建交。今年2月，布格磊上任總統後，曾表示將重新審視與中國之間的外交關係，當時我外交部也展開密切的觀察；只是當薩爾瓦多政府收受中國的社會計畫1.5億美元（約新台幣46.5億元）資金、3千噸稻米食物，隨即立場又轉彎了。

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