習近平與普丁視訊　見證長8000公里的中俄天然氣管線通氣

▲工人在檢查西伯利亞力量管線（Power of Siberia）的燃氣閥門。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁透過視訊連線，見證全長超過8000公里的天然氣管線「西伯利亞力量管道」（Power of Siberia）通氣。中俄在2014年簽屬的《中俄東線供氣購銷合同》為期30年，雙方約定，俄方每年通過天然氣管線向中方交付天然氣，前5年的供氣量為50億至300億立方公尺，第6年起每年為380億立方公尺。

這條管線起自東西伯利亞的科維克金氣田和恰揚金氣田，通到中俄邊境的城市海蘭泡（Blagoveshchensk），俄羅斯境內管線全長約3000公里，接著由黑龍江省黑河市進入大陸境內，一直延伸至上海，確保了大陸有穩定的天然氣資源，俄國也能獲取巨大的經濟收益。

如果天然氣輸氣量穩定達到每年380億立方公尺，那就相當於大陸2018年全年用氣量的14%，約占進口天然氣總量的28%。對於大陸而言，西伯利亞力量管道可以減少對於向美國進口天然氣的依賴。

▲習近平透過視訊與普丁見證天然氣管線的通氣。（圖／路透）

根據《俄通社》（TASS）報導，普丁表示，今年是俄中建交70周年，天然氣管線通氣將俄中關係提升到一個全新的水平，尤其是在能源領域方面，這也讓雙邊貿易額在2024年達到2000億美元（約新台幣6兆元）的約定，能夠更快實現。

俄羅斯除了向大陸送氣外，也分別向土耳其和歐洲運送天然氣，截至2018年為止，出口量超過2470億立方公尺，是世界上最大的天然氣出口國。這3條天然氣管線對於俄羅斯來說意義非凡，代表在政治與經濟效益上，已經成功打入歐洲和中國市場。