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承德避暑山莊發現300恐龍腳印　「鋪路石板」藏侏羅紀秘密！

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▲▼河北承德避暑山莊,避暑山莊發現恐龍足跡,恐龍腳印。（圖／視覺中國）

▲承德避暑山莊是清朝皇帝的夏季行宮，圖為康熙御筆的龍匾。（圖／視覺中國，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

清朝皇帝的夏季行宮河北承德「避暑山莊」近20多年來陸續發現眾多恐龍足跡化石，且多數分佈在「鋪路石板」上，引起各國科學家的關注。由中、美、澳科學家組成的研究團隊6日召開記者會，研究人員表示，從恐爪龍、雷龍等恐龍的足跡來分析，避暑山莊在1.5億年前是名符其實的「侏羅紀公園」。

根據陸媒報導，中國地質大學副教授邢立達表示，最早發現恐龍足跡是1992年，哈佛和北大的兩個專家在熱河泉參觀，坐在一塊石頭上休息，發現腳下的一塊石板上有疑似古生物的足跡。

▼有些足跡並不明顯，研究人員必須花很多時間觀察石板。

▲▼河北承德避暑山莊,避暑山莊發現恐龍足跡,恐龍腳印。（圖／視覺中國）

邢立達指出，此後，眾多地質專家開始關注到此處的恐龍足跡化石，他的團隊也從2007年開始，陸續對麻地溝、避暑山莊、須彌福壽之廟和普陀宗成廟（小布達拉宮）等地的大量恐龍足跡化石進行了詳細的研究。

邢立達表示，他們在避暑山莊及周圍寺廟的地面上發現了大量保存完好的侏羅紀恐龍足跡，總數將近300個，分布在150多個鋪路石板上，「這些足跡化石對恐龍演化、地球氣候變化的研究有很高的價值。」

一名研究人員也說，考察過程中，他們走遍了避暑山莊及周圍的寺廟，「有些腳印只有在特定的光線下才能看見，有的則很不明顯，肉眼很難看清，要用手去觸摸，用觸覺來判斷。」

▼恐龍足跡保存完好，研究價值非常高。

▲▼河北承德避暑山莊,避暑山莊發現恐龍足跡,恐龍腳印。（圖／視覺中國）

邢立達提到，發現的足跡化石屬於一個多元化的土城子（土城子礫岩層，時代屬中侏羅紀晚期至晚侏羅紀早期）恐龍動物群，主要由蜥臀目組成，其中獸腳類、鳥類又佔了大多數，「這些足跡顯示，華北的恐龍演化紀錄是連續的，從燕遼生物群開始，到此次發現的土城子足跡動物群，再到熱河生物群。」

邢立達還說，從避暑山莊地面的大量無脊椎動物遺跡來看，這個地區在1.5億年前應該是一片較為平靜的淺水湖畔，有著平坦的沙地，「這也是各種小蟲與恐龍能留下足跡的先決條件。」

▼恐龍足跡分布在鋪路石板上。

▲▼河北承德避暑山莊,避暑山莊發現恐龍足跡,恐龍腳印。（圖／視覺中國）

邢立達指出，最早發現足跡是在鋪路石板上，於是團隊考察了產出石板的麻地溝，該地的建築都是由當地的石頭搭建而成，避暑山莊及周圍8座寺廟的修建也採用了這些石材。

邢立達表示，目前他們發現了近300個恐龍足跡，分布在150個石板上，包含恐爪龍、雷龍以及蹺腳龍，「這一帶在1.5億年前是名副其實的『侏羅紀公園』。」避暑山莊未來將更重視化石的保存、保護，並研究能以何種方式促進旅遊業及科學普及的發展。

承德避暑山莊是清朝皇帝的夏季行宮，建築風格繼承中國古典園林思想，周圍的寺廟群則依照藏傳佛教寺廟形式修建，清朝前期許多重要的政治、軍事、外交等國家大事都在此處理，可說是除了北京以外的第二個政治中心。避暑山莊及周圍的寺廟群1994年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，是中國現存最大的皇家園林。

▼承德避暑山莊被聯合國教科文組織列入世界遺產。（圖／ETtoday資料照）

承德以避暑山莊著稱。（圖／本報資料照）

承德以避暑山莊著稱。（圖／本報資料照）

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