共諜王立強指中國利用香港竊美軍事技術　進口武器拆解後運回

▲ 王立強自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者陳宛貞／綜合外電報導

自稱中國間諜的王立強（Wang Liqiang）投誠澳洲政府，宣稱曾干涉台灣大選。美國《華盛頓時報》（Washington Times）3日根據王立強聲明報導，中國軍方在香港展開一場精心策劃的秘密走私活動，竊取美國及其他西方國家的武器及軍事技術。

《華盛頓時報》取得王立強向澳洲安全情報組織（ASIO）提交的17頁聲明副本指出，中國軍方在香港成立「中國創新投資有限公司」（China Innovation Investment Ltd.），利用香港的開放貿易體系蒐集情報、竊取先進技術，包括美國軍事衛星、航太技術及導彈研究。

王立強宣稱，中國以此手法，成功利用香港秘密購買禁止出口到中國的武器，過程包括購買武器與導彈後運往香港，拆解後秘密送往中國，「事實上，中國所謂的先進武器主要是透過這些管道獲得的。」

聲明指出，除中國創新投資以外，另一個在香港上市的中國軍事情報機構為「中國趨勢集團有限公司」（China Trends Holding Ltd.），用以監視在共產黨內部鬥爭中敗北後逃到香港的官員。曾任中國國家副主席的共產黨高官李源潮迫撤退到香港，王立強和幾名情報人員便曾對他施壓，要求他返回中國大陸接受調查。

王立強還表示，他和幾名情報人員在香港香格里拉酒與李源潮的一名親人見面，威脅他的妻子，接著開始針對李源潮擁有的樂視網資訊科技公司（Leshi Internet Information and Technology Corp.）。

樂視公司今年4月受到調查，目前深陷財務困境。王立強披露，「樂視的危機從來不只人們所知的金融問題，實際上是一場政治危機。正是中共內部的派系鬥爭導致這家公司倒閉。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。