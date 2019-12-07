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上千人信謠言「拔光蘿蔔田」！菜農慘虧220萬只收回2千...氣哭整晚

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▲▼民眾聽信網路謠言，拔光整片的蘿蔔田。（圖／翻攝自微博）

▲民眾聽信網路謠言，拔光整片的蘿蔔田。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

湖北武漢的60歲菜農陳德林因為跟合夥人承包了200畝新地，全用來種蘿蔔，他出於好心，把部分不抗旱、易長壞的蘿蔔送給附近的鄰居或熟人，但沒想到謠傳變成「免費送」，讓他的蘿蔔田湧入了上千人，還有人邊開直播「宣傳」，損失了高達50萬元人民幣（約新台幣220萬元）。

陳德林在本月1日到縣裡開會，並且跟合夥人到四川學習考察，但他突然接到妻子電話表示，有上百個人密密麻麻地圍在田地裡拔蘿蔔，外圍還停了很多車子，大家都大包小包地來拔蘿蔔，「甚至嘴裡還喊著『免費的蘿蔔啊』」。陳德林的妻子無奈表示，近期3天內天天都有人來拔，還有人打著手電筒在田裡找蘿蔔，已經連一根完整的蘿蔔都找不到了。

而網路上曝光的影片中也可以看到，民眾大排長龍等等的拔蘿蔔，還有人一邊開直播一邊唱歌跳舞，大家一袋一袋地把陳德林辛苦種的蘿蔔抱走，連旁邊的麥田都被踩壞。更誇張的是，有人當場跟其他網友喊起價「十塊錢一袋、十塊錢一袋」，場面很是熱鬧。

▲▼民眾聽信網路謠言，拔光整片的蘿蔔田。（圖／翻攝自微博）

陳德林在1日下午趕到現場的時候，車龍已經排到了3、4公里外，目測大約有上千人在他的田裡拔蘿蔔，他極力攔阻，「我說我是這片蘿蔔的主人，這些不是免費蘿蔔」，無奈現場民眾仍然繼續瘋搶免費蘿蔔，沒有人要理會，還有人對他說「是你不要的」，他無奈表示自己沒說過，攔也攔不住，最後只好報警。

但是警方到場後，因為人數實在太多，也沒有辦法一一攔阻，只表示「幾千人，管哪個？」陳德林指出，按照市場上的行情價估算，他至少已經損失了50萬元人民幣，而平常田裡面就不會特別派人去看守，被拔走一、兩根蘿蔔也就算了，「哪曉得這樣搞」。

至於「免費蘿蔔」的謠言從何起，陳德林提到，他的田裡有一小部分蘿蔔是不抗旱的品種，因為不耐儲藏，也容易長壞，所以他告訴附近鄰居和熟人可以自己拿「這一區的蘿蔔」，沒想到傳到外面變成「200畝田隨便免費拿」的謠言，造成巨大損失。

陳德林說，他回家後大哭一場，因為這批蘿蔔是他過年的指望，但妻子安慰說，還有其他作物，過年應該是沒有問題，只好當作送人，也不知道該跟誰追究。事件曝光之後，有網友建議他上網籌錢，但他表示自己不太會用手機，也有好心人幫忙做了二維碼，發在當地網站上，「有的人知道不是免費的，都願意給點錢彌補損失，5元、10元、50元，甚至轉一毛錢的都有」。

目前陳德林僅收回了500多塊（約2200元），且來拔免費蘿蔔的人太多，無法一個一個找到，現今已經把這塊農地改種大麥。武漢市公安局新洲區分局民警表示，確實有收過報案，目前正在對細節進行調查。

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